Domenica 26 aprile a Varese prova Gravel e Brevetto Prealpino al Campo dei Fiori

Dopo il successo della seconda edizione della Gravel 724 Cup, andata in scena domenica scorsa a Ispra, Ciclovarese ha accolto l’invito dei promotori di EcoRun Varese per portare il ciclismo nel centro di Varese domenica 26 aprile.

Nasce così il Gran Premio Varese Sport che avrà come protagonisti gli amanti del “ciclismo lento”, non agonistico, con due proposte: Gravel e ciclismo su strada. Dopo il ritrovo presso lo stand di Ciclovarese in Piazza Monte Grappa a Varese, dalle ore 8 i gravellisti potranno pedalare sul traccio allestito da Angelo Falconati e Daniele Marocco che li porterà fino al confine con la Svizzera attraverso 45 chilometri con un dislivello di circa 600 metri.

Gli appassionati del ciclismo su strada potranno invece cimentarsi nella scalata al Campo dei Fiori di Varese che darà loro diritto al Brevetto Prealpino.

Estremamente popolare la quota di adesione in pre iscrizione, fissata in solo 10 Euro, con il pacco gara garantito per i primi 50 iscritti.

È possibile aderire all’evento presso la Cicli Ambrosini in Piazza Madonnina in Prato a Varese ( 0332 240109), The Gravity Hub in via Legnani, 5 a Varese (0332 1693120) o effettuando un versamento su Paypal gazzimont@gmaiul.com. Info ciclovarese2022@gmail.com

Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Anemos odv, Associazione di volontariato per la prevenzione e contrasto al bullismo e violenza di genere.