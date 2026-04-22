Domenica 26 aprile ultimo appuntamento della stagione musicale de La Ponchielli al Museo del Tessile

Domenica 26 aprile alle ore 17.45, la Sala Pro Busto di via C. Battisti 12C a Busto Arsizio ospiterà l’ultimo evento della stagione musicale 2025/26 de La Ponchielli ETS-APS. In occasione del 100° anniversario dell’opera Turandot di Giacomo Puccini, l’associazione bustese presenterà un’esecuzione speciale di questo capolavoro incompiuto.

L’opera verrà rappresentata in una versione di 90 minuti, con il celebre finale di Franco Alfano, che completò l’opera basandosi sugli appunti lasciati da Puccini. Il cast internazionale della Compagnia di Canto Vittorio Tosto vedrà protagonisti il soprano Laura Scotti (Turandot), il tenore Antonio Signorello (Calaf), il soprano Eleni Komnì (Liù), e molti altri talentuosi artisti, accompagnati dal Coro Lirico Lombardo e dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Lazzate, con la pianista Atsuko Nieda.

La regia, le scene e i costumi saranno curati da Elena D’Angelo, con il supporto di Federico Cordella, mentre le luci saranno a cura di Claudio Colombo. La presentazione e la narrazione dell’evento saranno affidate a Francesco Rumi.

Al termine dello spettacolo, il pubblico potrà partecipare a un aperitivo offerto dalla Pasticceria Chiara del rinomato chef Fabio Longhin.

L’ingresso è di 15 euro, comprensivo di aperitivo (ridotto a 10 euro per under 25 e over 65). Le prenotazioni possono essere effettuate via email a laponchielli@gmail.com o telefonicamente al 3757439521.