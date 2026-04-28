Domenica di antiquariato con la Fiera del Cardinale a Castiglione Olona

Castiglione Olona ripropone l’appuntamento con la sua storia e le sue tradizioni domenica 3 maggio, quando le vie del centro si popoleranno per la Fiera del Cardinale. Il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, che dal 1978 rappresenta un punto di riferimento per il territorio ogni prima domenica del mese, si svolgerà dalle 9 alle 18 attorno alla centralissima Piazza Garibaldi, snodandosi attraverso le vie del borgo e all’interno delle caratteristiche corti quattrocentesche.

L’evento fa registrare il tutto esaurito grazie alla presenza di circa novanta espositori, pronti a proporre oggetti di antiquariato, libri antichi, vintage, collezionismo e vinili. Non mancheranno gli hobbisti e una sezione dedicata all’enogastronomia, con banchi carichi di prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolciumi.

L’iniziativa offre anche l’opportunità di scoprire il patrimonio artistico locale. I monumenti del centro storico saranno aperti al pubblico: Palazzo Branda Castiglioni e il MAP Museo Arte Plastica osserveranno un orario esteso dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre il Museo della Collegiata sarà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 18. Nell’ex Sala Consiliare sarà inoltre possibile ammirare la mostra Le Bellezze d’Europa, personale del paesaggista Fiorenzo Gomiero, noto con lo pseudonimo di Gomì, aperta dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Per i bambini il programma prevede l’attività Pompiere per un giorno, che si terrà al Castello di Monteruzzo dalle 10:30 alle 17. Gli organizzatori confermano lo svolgimento della manifestazione anche in caso di pioggia, pur precisando che in tali circostanze non potrà essere garantita la partecipazione della totalità degli espositori previsti