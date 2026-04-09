“Donne nella Costituente”, al tribunale di Varese la mostra delle studentesse del liceo Frattini
Un dialogo tra generazioni sui diritti: inaugurazione giovedì mattina. La mostra è visitabile fino a maggio. Ideata in occasione dell’8 marzo, la mostra trova una nuova forza proprio nel suo collocarsi “oltre la ricorrenza”
È stata inaugurata questa mattina, al piano terra del Tribunale di Varese, la mostra “Donne nella Costituente”, un percorso artistico e culturale che mette in dialogo passato e presente attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.
L’esposizione, visitabile fino ai primi giorni di maggio, nasce da un progetto della classe 3B figurativo del Liceo Artistico Frattini di Varese, guidata dalla professoressa Cristina Cipolla. Al centro, i ritratti delle donne che presero parte all’Assemblea Costituente: figure fondamentali nella costruzione della Repubblica e nell’elaborazione dei diritti sanciti dalla Costituzione.
Le opere non si limitano a restituire volti e biografie, ma reinterpretano esperienze, impegno e visione con uno sguardo contemporaneo. Un lavoro che supera la semplice celebrazione per trasformarsi in riflessione attuale su temi come uguaglianza, partecipazione e diritti, ancora oggi al centro del dibattito pubblico.
Ideata in occasione dell’8 marzo, la mostra trova una nuova forza proprio nel suo collocarsi “oltre la ricorrenza”: non un evento legato a una data, ma un invito a riconoscere quanto quelle conquiste continuino a parlare al presente.
All’inaugurazione è intervenuta la presidente del tribunale, il giudice Mariolina Panasiti, che ha ringraziato studenti e studentesse per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di mantenere viva la consapevolezza sui diritti acquisiti e sul percorso che ha portato alla loro affermazione.
Ne emerge un dialogo tra generazioni, in cui il passato illumina il presente e le storie delle donne della Costituente diventano chiave di lettura per le sfide di oggi. Una continuità ideale che attraversa il tempo e che trova nelle opere degli studenti una nuova voce.
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