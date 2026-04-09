“Donne nella Costituente”, al tribunale di Varese la mostra delle studentesse del liceo Frattini

È stata inaugurata questa mattina, al piano terra del Tribunale di Varese, la mostra “Donne nella Costituente”, un percorso artistico e culturale che mette in dialogo passato e presente attraverso lo sguardo delle nuove generazioni.

Galleria fotografica Le “Donne nella Costituente”, la mostra in tribunale 4 di 13

L’esposizione, visitabile fino ai primi giorni di maggio, nasce da un progetto della classe 3B figurativo del Liceo Artistico Frattini di Varese, guidata dalla professoressa Cristina Cipolla. Al centro, i ritratti delle donne che presero parte all’Assemblea Costituente: figure fondamentali nella costruzione della Repubblica e nell’elaborazione dei diritti sanciti dalla Costituzione.

Le opere non si limitano a restituire volti e biografie, ma reinterpretano esperienze, impegno e visione con uno sguardo contemporaneo. Un lavoro che supera la semplice celebrazione per trasformarsi in riflessione attuale su temi come uguaglianza, partecipazione e diritti, ancora oggi al centro del dibattito pubblico.

Ideata in occasione dell’8 marzo, la mostra trova una nuova forza proprio nel suo collocarsi “oltre la ricorrenza”: non un evento legato a una data, ma un invito a riconoscere quanto quelle conquiste continuino a parlare al presente.

All’inaugurazione è intervenuta la presidente del tribunale, il giudice Mariolina Panasiti, che ha ringraziato studenti e studentesse per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di mantenere viva la consapevolezza sui diritti acquisiti e sul percorso che ha portato alla loro affermazione.

Ne emerge un dialogo tra generazioni, in cui il passato illumina il presente e le storie delle donne della Costituente diventano chiave di lettura per le sfide di oggi. Una continuità ideale che attraversa il tempo e che trova nelle opere degli studenti una nuova voce.