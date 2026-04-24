Dopo 11 anni si chiude a Somma l’era Bellaria. Il saluto del sindaco
Tra il ricordo degli esordi e il grazie a chi lavora nell'ombra, si chiude il capitolo da primo cittadino per Stefano Bellaria. Il bilancio personale: "È stata un'avventura meravigliosa"
«Ne vale veramente la pena». Per Stefano Bellaria il secondo mandato come primo cittadino di Somma Lombardo si avvicina alla sua conclusione e il consiglio comunale di giovedì 23 aprile, ultimo prima delle elezioni di maggio, è stato anche l’occasione per fare un bilancio strettamente personale sugli 11 anni vissuti con la fascia tricolore della Città dei tre leoni.
Nel concludere il proprio discorso, Bellaria fa riferimento a un (ormai un ex) bambino incontrato nel 2015: erano ancora i primi giorni del suo insediamento, durante una tradizionale visita che le scuole fanno presso le istituzioni in Municipio. Il sogno del giovane alunno, di nome Marco, era di poter fare il «sindaco», un desiderio che ancora Bellaria ricorda con affetto e che ha scelto per salutare la cittadinanza: «A undici anni di distanza posso dire che aveva ragione. (Fare il sindaco, ndr) È un’avventura meravigliosa: ne vale veramente la pena».
Il ringraziamento “a braccio” del sindaco uscente per «l’avventura emozionante» passa attraverso «tantissimi sommesi» dai tecnici comunali ai vigili del fuoco, dai rappresentanti delle associazioni agli agenti di polizia locale, fino naturalmente ai consiglieri presenti nella sala del municipio, indistintamente fra banchi di maggioranza e opposizione: «Mi avete aiutare a vedere sfumature diverse del voler bene alla nostra città. Mi avete arricchito dal punto professionale, umano e personale».
«Somma sarà in buone mani» conclude Bellaria, con un ringraziamento anche alle persone che il 24 e 25 maggio si «sottoporranno al giudizio degli elettori». «La città avrà comunque un futuro: perché ci sono tante persone che si impegnano, naturalmente ciascuno con visioni differenti. Sono contento che si presenteranno tante liste. Vuol dire che c’è una comunità viva, ed è un messaggio bellissimo».
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