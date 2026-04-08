Doppia medaglia per Gaia Valcamonica agli Europei di twirling

La tredicenne di Azzate, Gaia Valcamonica, torna dagli European Technical Championships di twirling a Eindhoven con due medaglie pesanti al collo. Dal 1 al 5 aprile, l’atleta ha affrontato la sua prima grande sfida internazionale nel “Livello A”, la categoria superiore per difficoltà tecnica, riuscendo a salire sul podio in entrambe le specialità in cui ha gareggiato. Dopo i successi dello scorso anno, il salto di livello non ha fermato la corsa della giovane varesotta.

Un argento senza errori

Il risultato più importante è arrivato domenica nella finale dell’«Artistic Twirl Youth livello A». Gaia ha presentato un esercizio pulito, senza cadute del bastone o penalità, combinando preparazione atletica e precisione. Questa prestazione le ha permesso di conquistare la medaglia d’argento, superando la concorrenza di atlete provenienti da tutta Europa.

Il bronzo nella specialità “Solo”

Nelle prime giornate di gara dedicate alla specialità del «Solo», Gaia si era già distinta nella categoria «Youth A». Dopo aver superato i preliminari, ha chiuso la finale al terzo posto, ottenendo la medaglia di bronzo. La capacità di mantenere alta la concentrazione per cinque giorni consecutivi di gare è stata la chiave per ottenere questo doppio piazzamento sul podio.

Il percorso di crescita

Queste medaglie confermano un trend positivo iniziato nel 2024. L’anno scorso a Porec, Gaia aveva vinto l’oro nel livello B, risultato bissato poi quest’estate ai mondiali di Torino sempre nella stessa categoria. Il passaggio al livello A rappresentava un’incognita per la maggiore complessità degli esercizi richiesti, ma i punteggi ottenuti in Olanda dimostrano che l’atleta di Azzate ha già raggiunto la preparazione necessaria per competere con le migliori d’Europa.