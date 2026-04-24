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Doppia top ten per Edoardo Riganti nella tappa trentina dell’Europeo 125

Il 15enne del Motoclub Gorlese ottiene un 8° e un 9° posto ad Arco di Trento e resta in nona posizione della classifica continentale

edoardo riganti motocross 2026

Doppio piazzamento in top ten per Edoardo Riganti nel Campionato Europeo 125 di motocross. Il 15enne varesotto, alfiere del Motoclub Gorlese, ha ottenuto un ottavo e un nono posto nella quarta prova della competizione continentale che si è svolta al “Ciclamino” di Arco di Trento.

Un risultato che permette a Riganti, cresciuto nel vivaio del Manetta Team, di restare tra i primi dieci nella classifica generale: un nono posto di valore per un pilota che prosegue nella sua crescita graduale ma ad alti livelli. “Edo” gareggia su Yamaha e ha ora 82 punti; a comandare la graduatoria europea 125 ci sono gli austriaci Ernecker e Bauer, entrambi su KTM, davanti al francese Goyer su Yamaha.

«Sono contento di come sia andata questa gara – ha dichiarato Riganti al termine dell’impegno – Purtroppo nella prima manche ho avuto un calo e non sono riuscito a tenere l’ottima posizione conquistata in partenza. Mi sono rifatto nella seconda dove ho fatto una buona rimonta. Correre su questa pista, con così tanto pubblico, è molto bello».

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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