Dormire male non è normale: alla clinica La Quiete di Varese diagnosi e cure per le apnee del sonno

Alla Clinica La Quiete di Varese è disponibile un percorso dedicato ai disturbi respiratori del sonno che accompagna i pazienti dalla diagnosi fino alla scelta della terapia più adatta.

L’attività, guidata dal dottor Fausto Colombo specialista in Pneumologia, intercetta problemi molto diffusi ma spesso sottovalutati: il cattivo riposo notturno e le apnee del sonno.

Cosa sono i disturbi del sonno

I disturbi respiratori del sonno comprendono diverse condizioni: la più nota è la sindrome delle apnee ostruttive (OSAS). Si tratta di episodi ripetuti in cui le vie aeree si chiudono durante la notte, impedendo il normale passaggio dell’aria.

Questi eventi provocano micro-risvegli continui, spesso non percepiti dal paziente, che impediscono di raggiungere le fasi profonde del sonno, quelle davvero ristoratrici. «È come se una persona venisse continuamente riportata al dormiveglia mentre cerca di dormire – spiega lo specialista – senza mai arrivare al sonno profondo».

Il risultato è una stanchezza persistente durante il giorno, con difficoltà di concentrazione, irritabilità e sonnolenza.

Quando insorgono e perché

Le cause possono essere diverse. Una delle principali è l’obesità: il grasso accumulato nella zona del collo restringe le vie respiratorie. I primi studi approfonditi sono stati condotti negli Stati Uniti, quando le assicurazioni notarono un’alta incidenza di incidenti gravi – stradali, ferroviari e aerei – in soggetti obesi che soffrivano di sonnolenza diurna.

Altri fattori riguardano caratteristiche anatomiche, come la mandibola arretrata (retrognazia), che favorisce il collasso delle vie aeree durante il sonno, oppure problemi come adenoidi e tonsille ingrossate nei bambini.

Non tutto il russamento, però, è patologico: esistono persone che russano senza andare in apnea. In questi casi si tratta di un disturbo, ma non di una vera malattia.

Diverso è quando il russamento si associa a pause respiratorie e a una stanchezza cronica.

I sintomi da non sottovalutare

I segnali più comuni sono: russamento abituale, sonnolenza diurna, risvegli con mal di testa, difficoltà di concentrazione, stanchezza persistente.

Spesso è il partner a segnalare il problema, notando pause nel respiro durante la notte. Chi ne soffre, infatti, raramente si accorge delle apnee.

Quando rivolgersi allo specialista

È consigliabile una visita quando questi sintomi si protraggono nel tempo o incidono sulla qualità della vita. Anche segnali apparentemente lievi possono nascondere un disturbo più complesso.

Alla Quiete, il percorso diagnostico è strutturato e accessibile: si parte dalla visita pneumologica con il dottor Colombo oppure direttamente da un esame strumentale indicato da altri medici.

Come si fa la diagnosi

L’esame principale è il monitoraggio cardio-respiratorio notturno, effettuato al proprio domicilio con un dispositivo chiamato poligrafo. Durante la notte vengono registrati diversi parametri, tra cui respirazione, ossigenazione e posizione del corpo.

L’esame domiciliare viene eseguito con il supporto operativo di MedicAir, realtà specializzata nei servizi di home care, che affianca la clinica nella gestione tecnica del monitoraggio notturno.

I dati vengono poi analizzati dal medico, che valuta la presenza e la gravità delle apnee e definisce il percorso terapeutico più adatto.

I due percorsi della Clinica La Quiete

La struttura propone due modalità di accesso:

Primo percorso:

– visita specialistica con lo specialista dottor Colombo

– eventuale indicazione all’esame notturno

– monitoraggio a domicilio

– refertazione e restituzione dei risultati

– definizione della terapia

Secondo percorso:

– esame richiesto da un medico esterno

– monitoraggio a domicilio

– refertazione

– visita successiva con lo specialista per impostare la cura

In molti casi, lo studio del disturbo respiratorio notturno può essere eseguito anche tramite assicurazione sanitaria o fondo integrativo, secondo le coperture previste dalla propria convenzione.

Le terapie: dalle più semplici alle più complesse

Le soluzioni variano in base alla gravità del disturbo. Tra i rimedi più semplici ci sono i dispositivi posturali: in alcuni casi, basta evitare la posizione supina durante il sonno. Anche un accorgimento semplice, come inserire una pallina da tennis in una tasca cucita nella parte retrostante del pigiama, può impedire di dormire sulla schiena e ridurre le apnee.

Si passa poi a dispositivi odontoiatrici che modificano la posizione della mandibola, fino all’utilizzo del ventilatore, una macchina che mantiene aperte le vie aeree durante la notte, eliminando le apnee e ripristinando un sonno profondo e ristoratore.

Nei casi più gravi si può ricorrere alla chirurgia, ad esempio per correggere anomalie anatomiche delle vie aeree o della mandibola, anche se si tratta di interventi più invasivi e meno frequentemente accettati dai pazienti.

Un problema diffuso ma spesso nascosto

I disturbi del sonno sono molto più comuni di quanto si pensi e possono avere conseguenze importanti, anche sul piano della sicurezza e della salute generale.

«Riconoscere il problema è il primo passo per tornare a dormire bene e vivere meglio» assicura il medico specialista Fausto Colombo.

Il percorso proposto dalla Clinica La Quiete punta proprio a questo: intercettare precocemente i segnali e offrire una risposta personalizzata, semplice e guidata.

Scopri i servizi e le novità della Clinica sul sito web: www.clinicalaquiete.it