DoveSiCanta a Materia: con Solevoci il pubblico diventa coro anche a maggio

Le pareti di Materia, lo spazio-libero di VareseNews situato a Castronno in via Confalonieri 5, tornano a vibrare grazie all’energia collettiva delle serate musicali targate DovesiCanta.

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A quasi un anno dalla prima serata, l’appuntamento di maggio è fissato per venerdì 8 alle 21, nell’ambito della rassegna musicale che ogni settimana anima la sede della redazione con proposte che spaziano dalla divulgazione della musica classica alle interviste dal vivo con artisti emergenti.

L’iniziativa grazie all’impegna dell’associazione Solevoci, una realtà che da anni lavora sulla diffusione della cultura corale come strumento di aggregazione. In queste serate non esistono infatti esecutori da una parte e ascoltatori dall’altra. Chi varca la soglia dello spazio di Castronno accetta di far parte di un’unica voce corale, partecipando a un incontro spontaneo dove l’armonia si costruisce sul momento, senza la necessità di avere competenze tecniche o esperienze pregresse nel canto.

L’esperienza di aprile, svoltasi venerdì 17, ha confermato la validità di una formula che punta tutto sul benessere derivante dalla condivisione sonora. In quell’occasione, la vocal coach Federica Rini e il pianista Christian Tassi hanno guidato i presenti attraverso un repertorio di classici italiani e internazionali. Il presidente di Solevoci, Fausto Caravati, ribadisce come il canto corale rappresenti una risorsa accessibile a chiunque, capace di generare connessioni immediate tra estranei attraverso la semplicità di una canzone imparata e cantata insieme.

Il nuovo incontro di maggio si inserisce in un calendario fitto per l’associazione, che ha recentemente promosso il Solevoci Festival a Varese, manifestazione dedicata interamente alla musica a cappella.

Negli spazi di Materia, la dimensione diventa più intima ma altrettanto intensa, offrendo un modo diverso di vivere il venerdì sera. Si impara un brano, se ne scoprono gli incastri vocali e si trasforma la redazione di un giornale in un coro musicale.

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