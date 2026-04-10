“Droga della risata”, a Rovellasca un incontro aperto a insegnanti, giovani e famiglie

Il Comune di Rovellasca promuove una serata di informazione e prevenzione dedicata a un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani: la cosiddetta “droga della risata”. L’appuntamento è in programma questa sera, venerdì 10 aprile alle 21, nella sala consiliare di via De Amicis.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, con un invito particolare rivolto a ragazzi, famiglie e insegnanti, per affrontare insieme un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

Nel corso della serata si parlerà del protossido di azoto, conosciuto appunto come “droga della risata”, una sostanza il cui utilizzo improprio si sta diffondendo soprattutto tra i più giovani.

L’incontro offrirà l’occasione per chiarire cosa sia realmente questa sostanza, quali effetti produce e quali rischi comporta per la salute.

A guidare l’approfondimento saranno esperti del settore delle dipendenze, che aiuteranno il pubblico a riconoscere i segnali di pericolo e a comprendere le dinamiche legate a questo tipo di consumo.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti a genitori e docenti, ma anche ai giovani stessi, per affrontare con maggiore consapevolezza situazioni che possono rivelarsi rischiose.

La serata – a ingresso libero e aperta a tutti -si inserisce in un più ampio impegno sul fronte della prevenzione e dell’educazione, promuovendo un dialogo aperto tra istituzioni, cittadini e realtà del territorio. All’iniziativa collabora anche il Saronno Softball e Baseball Asd.