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Due arresti per la rissa di sabato sera a Induno Olona costata la vita a Enzo Ambrosino

Si tratta di un 65enne e un 27enne raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. “Quadro indiziario solido"

Generico 13 Apr 2026

Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Enzo Ambrosino avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Induno Olona.

Nella serata del 13 aprile i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Varese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, un 65enne e un 27enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili di rissa aggravata.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese su richiesta della Procura, arriva al termine di un’intensa attività investigativa condotta dai militari dell’Arma per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto durante la violenta lite degenerata nel fatto di sangue (nella foto, gli accertamenti dell’Arma nella corte dove viveva la vittima).

Mercoledì a Varese il conferimento dell’incarico per l’autopsia su Enzo Ambrosino

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due arrestati avrebbero preso parte attiva allo scontro tra più persone, sfociato poi nell’uccisione del giovane.

Gli investigatori hanno raccolto un quadro indiziario ritenuto solido, basato su elementi convergenti che delineano le responsabilità dei soggetti coinvolti nella rissa.

Ultimate le formalità di rito, entrambi sono stati trasferiti in carcere, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria varesina. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e le posizioni degli altri partecipanti allo scontro.

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Andrea Camurani
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Pubblicato il 14 Aprile 2026
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