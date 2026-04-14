Due arresti per la rissa di sabato sera a Induno Olona costata la vita a Enzo Ambrosino
Si tratta di un 65enne e un 27enne raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. “Quadro indiziario solido"
Nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Enzo Ambrosino avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile a Induno Olona.
Nella serata del 13 aprile i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Varese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, un 65enne e un 27enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili di rissa aggravata.
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