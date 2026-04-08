Due giorni di raccolta alimentare con la Caritas e la parrocchia di Vedano Olona
Sabato 11 e domenica 12 aprile appuntamento alla sede Caritas in piazza San Maurizio per donare alimenti e prodotti di prima necessità destinati a chi ne ha bisogno
A Vedano Olona una raccolta alimentare straordinaria per sostenere le famiglie in difficoltà. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia San Maurizio e dalla Caritas parrocchiale e si svolgerà nel fine settimana dell’11 e 12 aprile.
La raccolta si terrà sabato 11 aprile, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, e domenica 12 aprile negli orari delle Messe nella sede della Caritas in piazza San Maurizio.
L’obiettivo è raccogliere generi di prima necessità da destinare alle persone e alle famiglie del territorio che stanno attraversando momenti di difficoltà.
Tra i prodotti richiesti ci sono alimenti a lunga conservazione e beni essenziali: latte, biscotti, fette biscottate, marmellate, caffè, pasta, riso, legumi, olio, pelati, sughi e pesce in scatola.
Non solo alimenti: sono utili anche prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale, particolarmente richiesti nelle attività quotidiane della Caritas.
L’iniziativa vuole coinvolgere l’intera comunità in un gesto semplice ma concreto, capace di fare la differenza per chi vive situazioni di fragilità. Un’occasione per rafforzare la rete di solidarietà locale e rispondere ai bisogni che, anche a livello territoriale, continuano a crescere.
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