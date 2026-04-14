Due giorni tra corsa e ciclismo: a Bisuschio arriva il “Bike & Music Festival”

L’appuntamento è per il weekend del 16 e 17 maggio al campo sportivo. In programma la “Charlie’s Run” e la randonnée “Il Faro”, con un premio speciale per i primi iscritti

Un fine settimana dedicato allo sport all’aria aperta, alla musica e alla convivialità. Il campo sportivo di via Bonvicini 17 a Bisuschio si prepara a ospitare, il 16 e 17 maggio 2026, il “Bike & Music Festival”, una manifestazione che unisce podismo e ciclismo sotto l’egida di Newsciclismo.com.

Il programma di sabato 16 maggio

La manifestazione prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato. Alle 19.00 è prevista la “Charlie’s Run”, una corsa a piedi (e camminata) non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti. Gli organizzatori hanno previsto premiazioni per i primi dieci classificati assoluti e per le prime dieci donne al traguardo.

Dalle 20.00, l’atmosfera si sposterà sullo svago con l’apertura degli stand di street food e un DJ set interamente dedicato a un tributo a Vasco Rossi. Per partecipare alla corsa del sabato la quota di iscrizione è fissata a 10 euro.

Domenica 17: la Randonnée “Il Faro”

La giornata di domenica sarà invece dedicata interamente alle due ruote. Dalle 8.30 partirà la “Randonnée Il Faro”, che propone diverse opzioni per accontentare ogni tipo di ciclista:

Percorsi su strada: tre distanze disponibili da 115, 77 e 55 chilometri.

Percorso Gravel: un tracciato dedicato di 70 chilometri.

La quota di iscrizione per la domenica è di 20 euro. Al termine delle fatiche sui pedali, a partire dalle 13.00, si terranno le premiazioni ufficiali seguite da un pasta party aperto a tutti i partecipanti.

Iscrizioni e premi

C’è anche un incentivo per chi decide di registrarsi per tempo: i primi 100 iscritti riceveranno due biglietti omaggio per partecipare all’estrazione di un premio speciale, un soggiorno in Brasile per due persone.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisuschio e della Camera di Commercio di Varese (Varese #DoYouLake?). Per ulteriori dettagli e per le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito ufficiale dell’organizzazione all’indirizzo www.newsciclismo.com.