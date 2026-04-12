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Due inni per l’oratorio estivo: la firma del maestro Bacchini nel segno di San Francesco

Presentati alla FOM di Milano i nuovi brani composti dal musicista di Vergiate. L'inno "Francesco una vita Nuova", scritto da don Giorgio Busa, accompagnerà migliaia di ragazzi nel prossimo "Bella Fra"

Generico 06 Apr 2026

La musica varesotta entra nel cuore dell’estate degli oratori lombardi. Sono stati presentati questa mattina, presso la sede della FOM (Fondazione Oratori Milanesi), due nuovi brani destinati alla pastorale giovanile composti dal maestro Roberto Bacchini, musicista vergiatese molto noto nel territorio.

Le composizioni, intitolate “Francesco una vita Nuova” e “Santa Chiara luce di speranza”, nascono per celebrare un anniversario importante: gli ottocento anni dalla morte del “Serafico” San Francesco d’Assisi.

L’inno per “Bella Fra”

Il brano dedicato a San Francesco avrà un ruolo centrale nei prossimi mesi: sarà infatti l’inno ufficiale dell’Oratorio Estivo 2026, che quest’anno porta il titolo programmatico “Bella Fra”. Il testo della canzone porta la firma di don Giorgio Busa, già parroco di Crugnola, che ha tradotto in parole il messaggio del Santo per i più giovani.

Ad interpretare le due opere è stato chiamato il Coro del Decanato di Cernusco sul Naviglio, che ha dato voce alle melodie pensate per accompagnare i momenti di preghiera e di festa negli oratori della diocesi.

I brani sono già disponibili per l’ascolto e l’apprendimento da parte degli animatori sui canali YouTube dedicati, in vista di una stagione estiva che vedrà migliaia di ragazzi impegnati a riflettere sulla figura del Poverello di Assisi attraverso il gioco e il canto.

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Pubblicato il 12 Aprile 2026
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