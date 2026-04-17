Due notti di chiusura a tratti dell’autostrada A8 tra Varese e Gallarate

Sull’autostrada A8 Milano-Varese settimana prossima sono previste due notti di chiusura di tratti, per consentire lavori di riqualificazione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Prima notte di lavori: dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile; sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese.

Contestualmente sarà chiuso, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, il Ramo di immissione sulla A8, in direzione Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento D08-Cavaria, anticipare l’uscita dalla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, immettersi sulla SP26 verso Jerago, sulla SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Cavaria ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Besnate, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

Seconda notte di lavori dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno-Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Gallarate, SS33 verso Busto Arsizio, SS336 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Autostrade per l’Italia ricordano inoltre che l’entrata di Gallarate verso Milano è chiusa, in modalità continuativa, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;

verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.