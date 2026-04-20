Dvorak, Prokofiev e Rachmaninov: il Liceo Manzoni chiude le “Serate musicali”

Cala il sipario sulla quarta edizione delle Serate musicali del Liceo Manzoni. Il ciclo di concerti si concluderà venerdì 24 aprile, alle ore 20:30, con un evento che promette di intrecciare grandi classici e suggestioni geografiche nell’Aula Magna dell’istituto di via Morselli.

Protagonisti della serata saranno i musicisti del rinomato SaxMeet Ensemble, che torneranno sul palco varesino accompagnati dal pianista solista Simeon Bekchiev, figura centrale della rassegna in veste di curatore della stagione.

Un programma tra mondi e culture

Il concerto, intitolato “Tra Oriente e Occidente”, esplorerà i legami e le reciproche influenze tra la tradizione colta europea, quella slava e le sonorità americane. Il programma prevede l’esecuzione di quattro capolavori scelti proprio per la loro capacità di far dialogare culture diverse:

Antonin Dvorak: il primo movimento della celebre Sinfonia n.9 “Dal Nuovo mondo”, sintesi tra il linguaggio boemo e i canti popolari afroamericani.

Sergej Prokofiev: la drammatica “Danza dei cavalieri” dal balletto Romeo e Giulietta.

Dmitrij Shostakovich: il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra, intriso di lirismo e richiami al barocco.

Sergej Rachmaninov: la virtuosistica Rapsodia su un tema di Paganini op.43, un omaggio al genio italiano che mescola canti gregoriani e modernità americana.

Musica e solidarietà

Oltre al valore artistico, la serata conferma la vocazione solidale dell’iniziativa. Il concerto è infatti organizzato a sostegno di Tincontro, associazione di volontariato che opera a favore dei neonati prematuri e delle loro famiglie.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione data la capienza limitata dell’aula.

Info e prenotazioni:

Dove: Aula Magna Liceo Manzoni, via Morselli 10, Varese

Quando: Venerdì 24 aprile, ore 20:30

Email per prenotare: eventi.musicale@liceimanzoni.it