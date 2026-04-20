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Dvorak, Prokofiev e Rachmaninov: il Liceo Manzoni chiude le “Serate musicali”

Venerdì 24 aprile l’ultimo appuntamento della stagione con il SaxMeet Ensemble e il pianista Simeon Bekchiev. Un viaggio sonoro tra Oriente e Occidente con finalità benefiche a favore di Tincontro

Civico Liceo musicale di Varese

Cala il sipario sulla quarta edizione delle Serate musicali del Liceo Manzoni. Il ciclo di concerti si concluderà venerdì 24 aprile, alle ore 20:30, con un evento che promette di intrecciare grandi classici e suggestioni geografiche nell’Aula Magna dell’istituto di via Morselli.

Protagonisti della serata saranno i musicisti del rinomato SaxMeet Ensemble, che torneranno sul palco varesino accompagnati dal pianista solista Simeon Bekchiev, figura centrale della rassegna in veste di curatore della stagione.

Un programma tra mondi e culture

Il concerto, intitolato “Tra Oriente e Occidente”, esplorerà i legami e le reciproche influenze tra la tradizione colta europea, quella slava e le sonorità americane. Il programma prevede l’esecuzione di quattro capolavori scelti proprio per la loro capacità di far dialogare culture diverse:

Antonin Dvorak: il primo movimento della celebre Sinfonia n.9 “Dal Nuovo mondo”, sintesi tra il linguaggio boemo e i canti popolari afroamericani.

Sergej Prokofiev: la drammatica “Danza dei cavalieri” dal balletto Romeo e Giulietta.

Dmitrij Shostakovich: il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra, intriso di lirismo e richiami al barocco.

Sergej Rachmaninov: la virtuosistica Rapsodia su un tema di Paganini op.43, un omaggio al genio italiano che mescola canti gregoriani e modernità americana.

Musica e solidarietà

Oltre al valore artistico, la serata conferma la vocazione solidale dell’iniziativa. Il concerto è infatti organizzato a sostegno di Tincontro, associazione di volontariato che opera a favore dei neonati prematuri e delle loro famiglie.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione data la capienza limitata dell’aula.

Info e prenotazioni:

Dove: Aula Magna Liceo Manzoni, via Morselli 10, Varese

Quando: Venerdì 24 aprile, ore 20:30

Email per prenotare: eventi.musicale@liceimanzoni.it

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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