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Gallarate/Malpensa

È di Luca Salvalalio il corpo ritrovato in montagna a Brinzio

Il 37enne era scomparso da Gallarate e non si avevano più sue notizie dai primi giorni di febbraio

Luca Salvalalio

È di Luca Salvalalio, scomparso a Gallarate mesi fa, il corpo rinvenuto in montagna a Brinzio, alle falde del Campo dei Fiori.

Del trentasettenne si erano perse le tracce nei primi giorni di febbraio 2026, quando non si era presentato al lavoro e non aveva più dato notizie di sé.

Il cadavere è stato ritrovato a circa 800 metri di altitudine, non distante da un sentiero, ed è stata individuata anche l’auto.
Il corpo era vestito con indumenti pesanti, invernali, il che aveva fatto pensare appunto a una persona scomparsa da alcune settimane, se non mesi: i capi d’abbigliamento corrisponderebbero.

Non sembrano esserci segni di violenza sul corpo.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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