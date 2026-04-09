È il weekend del Festival del Futuro Sostenibile a Cittiglio. Ecco cosa troverete (compresa Radio Materia)



Il Festival del Futuro Sostenibile arriva a Cittiglio questo weekend (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile nell’area feste Festiamo di Cittiglio) e si racconta anche in radio. Nella puntata del podcast “Chi l’avrebbe mai detto?” su Radio Materia, Francesca Cecchini ha presentato i contenuti e lo spirito di una tre giorni dedicata all’ambiente, tra formazione, laboratori e momenti di festa (qui il programma). L’iniziativa, promossa dall’associazione Cast, punta a mostrare come la sostenibilità possa diventare pratica quotidiana e occasione di comunità.

Radio Materia racconterà in diretta la prima giornata dedicata alle green school con collegamenti in diretta per tutta la mattina di venerdì.

Un festival tra formazione e convivialità

Dal venerdì alla domenica il Festiamo Park ospita un programma articolato che alterna momenti tecnici e attività aperte a tutti. Si parte con il Seminario nazionale Green School, dedicato a insegnanti e referenti, per fare il punto su un progetto educativo nato proprio nel Varesotto e oggi diffuso in oltre 800 scuole italiane.

Dalla sera di venerdì il festival si apre al pubblico con aperitivo, mostra fotografica sui progetti di cooperazione internazionale del Cast e concerto. Il sabato è invece dedicato al confronto tra amministratori e esperti con il Policy Lab, affiancato da laboratori per famiglie e incontri divulgativi. Tra gli ospiti anche la climatologa Serena Giacomin.

La domenica guarda alle pratiche concrete: passeggiate nella natura, yoga, laboratori di riciclo e iniziative di economia circolare come lo scambio di abiti e il Repair Café.

Green School, educazione ambientale che parte dalle scuole

Al centro del racconto anche il progetto Green School, un percorso educativo annuale che coinvolge studenti di tutte le età. «Non è solo teoria: si misura l’impatto ambientale della scuola e si interviene con azioni concrete» – spiega Francesca Cecchini, ospite del podcast .

Le scuole scelgono i “pilastri” su cui lavorare, dall’energia alla mobilità, e coinvolgono anche famiglie e territorio. Un approccio che mira a creare una vera comunità educante attorno ai temi ambientali.

Sostenibilità applicata, non solo raccontata

Uno degli aspetti più evidenziati durante la trasmissione è la coerenza organizzativa del festival. L’evento è progettato per ridurre al minimo l’impatto ambientale: niente plastica usa e getta, ma stoviglie riutilizzabili grazie alla “stoviglioteca” del Cast.

Il servizio funziona come una sorta di biblioteca delle stoviglie: si prenotano i kit, si utilizzano e poi si restituiscono puliti. Durante il festival, per gestire l’affluenza, è stata creata una rete con altre realtà del territorio.

Anche il cibo segue la stessa filosofia, con menù vegetariani a filiera corta e attenzione ai prodotti locali, mentre si promuove l’uso dei trasporti pubblici per raggiungere l’area.

Un messaggio positivo e condiviso

L’obiettivo, come emerso nel podcast, è chiaro: dimostrare che uno stile di vita sostenibile non è fatto di rinunce ma può essere «gioioso e comunitario» – conclude Francesca Cecchini.

Tra musica, incontri e attività pratiche, il Festival del Futuro Sostenibile si propone così come uno spazio di sperimentazione e condivisione, capace di coinvolgere cittadini, amministratori e scuole in un percorso comune.