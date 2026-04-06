E’ nato il primo falchetto del Pirellone, anche il presidente Fontana festeggia il lieto evento
Dopo la prima schiusa si attendono nelle prossime ore le altre nascite della covata 2026 di Giò e Giulia, evento seguito in diretta da migliaia di persone
È nato questa mattina, lunedì 6 aprile, il primo pullo del 2026 dei falchi pellegrini che da anni nidificano sul Grattacielo Pirelli di Milano. L’evento, avvenuto intorno alle 9.50, segna l’inizio della nuova covata di Giò e Giulia, la coppia diventata ormai simbolo della fauna urbana lombarda.
La schiusa è stata accolta con entusiasmo da migliaia di cittadini che ogni anno seguono in diretta le fasi della nidificazione grazie alle webcam installate sulla sommità del Pirellone.
«Un evento atteso e seguito da migliaia di cittadini affezionati alla storia dei due rapaci urbani che, dal 2014, tornano puntualmente a oltre 125 metri di altezza per dare vita a una nuova covata» ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando l’affetto che negli anni si è creato attorno alla coppia di falchi.
Giò e Giulia nidificano sulla torre della Regione Lombardia dal 2014. Il loro nome è un omaggio all’architetto Gio Ponti, progettista del grattacielo, e a sua moglie Giulia Vimercati.
Dopo il primo avvistamento, è stato realizzato un nido artificiale a oltre 125 metri di altezza, permettendo alla coppia di tornare ogni anno nello stesso luogo. Dal 2016, con l’introduzione delle dirette video sul sito di Regione Lombardia, i falchi sono diventati una presenza familiare per molti cittadini.
Come da ciclo naturale, la coppia ha iniziato a frequentare il nido già a gennaio, con il periodo di corteggiamento seguito dalla cova tra fine febbraio e inizio marzo.
Dopo la nascita del primo pullo, si attende ora la schiusa delle altre tre uova nelle prossime ore, in un appuntamento che unisce ancora una volta natura e città nel cuore di Milano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Felice su Le regole cambiate in corsa e il crollo di fiducia delle imprese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.