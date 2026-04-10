E’ nato il quarto “pulcino” di Giò e Giulia: la famiglia dei falchi pellegrini è al completo
Alle 10.07 di questa mattina un nuovo falchetto ha visto la luce sotto gli occhi di migliaia di persone collegate alla webcam del Pirellone
Questa mattina alle 10.07 si è schiuso il quarto uovo dei falchi pellegrini del Pirellone, Giò e Giulia, simbolo ormai della natura urbana milanese. Con questa nuova nascita sale ulteriormente il numero dei pulli venuti alla luce sul tetto del grattacielo Pirelli, arrivando a 35 dal 2014.
La schiusa è stata seguita come di consueto dalle webcam installate sul grattacielo, permettendo a tanti appassionati di assistere in tempo reale a un evento che negli anni è diventato un vero e proprio appuntamento fisso della primavera.
Con la quarta schiusa, la famiglia 2026 è al completo e la coppia conferma ancora una volta di stare proprio bene sul tetto del Pirellone, dove nidifica da 12 anni. Un habitat insolito ma ormai ideale, a 125 metri d’altezza nel cuore della città.
La presenza dei falchi sul grattacielo Pirelli rappresenta un esempio concreto di adattamento della fauna selvatica all’ambiente urbano. Un fenomeno che continua a incuriosire e coinvolgere il pubblico, contribuendo anche alla sensibilizzazione sul tema della biodiversità in città.
Giò e Giulia, i falchi pellegrini star della città: salgono a 34 i pulli nati dal 2014 sul tetto del Pirellone
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