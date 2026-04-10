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E’ nato il quarto “pulcino” di Giò e Giulia: la famiglia dei falchi pellegrini è al completo

Alle 10.07 di questa mattina un nuovo falchetto ha visto la luce sotto gli occhi di migliaia di persone collegate alla webcam del Pirellone

Falchetti del Pirellone 2026

Questa mattina alle 10.07 si è schiuso il quarto uovo dei falchi pellegrini del Pirellone, Giò e Giulia, simbolo ormai della natura urbana milanese. Con questa nuova nascita sale ulteriormente il numero dei pulli venuti alla luce sul tetto del grattacielo Pirelli, arrivando a 35 dal 2014.

La schiusa è stata seguita come di consueto dalle webcam installate sul grattacielo, permettendo a tanti appassionati di assistere in tempo reale a un evento che negli anni è diventato un vero e proprio appuntamento fisso della primavera.

Con la quarta schiusa, la famiglia 2026 è al completo e la coppia conferma ancora una volta di stare proprio bene sul tetto del Pirellone, dove nidifica da 12 anni. Un habitat insolito ma ormai ideale, a 125 metri d’altezza nel cuore della città.

La presenza dei falchi sul grattacielo Pirelli rappresenta un esempio concreto di adattamento della fauna selvatica all’ambiente urbano. Un fenomeno che continua a incuriosire e coinvolgere il pubblico, contribuendo anche alla sensibilizzazione sul tema della biodiversità in città.

Giò e Giulia, i falchi pellegrini star della città: salgono a 34 i pulli nati dal 2014 sul tetto del Pirellone

 

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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