È Silvio Pezzotta il candidato del centrodestra: “Somma deve tornare una città da vivere”

«Metto i miei cinquant’anni di esperienza a servizio della città». Come era già trapelato ieri sera, è Silvio Pezzotta il candidato sindaco del centrodestra di Somma Lombardo.

L’ufficialità dell’unità è arrivata nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, con una conferenza nella sede dell’Udc di via Zancarini, di fronte alla navata della Basilica minore di Sant’Agnese. Silvio Pezzotta, 78 anni, è figura storica della politica locale e dell’associazionismo sommese. Sarà lui a fare da sintesi tra i «sette simboli» che compongono lo schieramento. Simboli che dovrebbero essere e raggruppare, in attesa dell’ufficialità, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Noi Moderati, Lombardia Ideale e le civiche Somma Sì e Uniti per Somma.

«In tre giorni abbiamo fatto l’impossibile – ha dichiarato il candidato durante la presentazione ufficiale – ringrazio la coalizione per la stima e la fiducia, mi metto da subito a disposizione con spirito di servizio e forte motivazione».

Dopo un dialogo durato mesi tra le forze politiche e civiche che supportano il centrodestra a Somma, sfumato definitivamente Iametti quasi a ridosso del termine ultimo per l’ufficializzazione delle liste, l’accordo su Pezzotta sindaco è stato trovato infatti in poco tempo, «in una conversazione di 10 minuti», così spiegano il candidato sindaco e Daniele Consonni, con quest’ultimo che per mesi sembrava destinato a correre direttamente per la fascia. «Con il giusto approccio da parte di tutti gli accordi si possono trovare», ha aggiunto proprio il presidente di circolo di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato come «Fratelli d’Italia non ha mai chiesto niente. Non si inizia un dialogo con delle pretese, ma si cerca l’unità».

IL TICKET CON SCIDURLO

L’assetto della coalizione prevede comunque un ruolo di primo piano per Manuela Scidurlo, esponente di Fratelli d’Italia (candidatasi sindaco nel 2020). Per lei, in caso di vittoria, sembra concreta l’investitura in giunta con il ruolo di vicesindaco. Una scelta che unisce sia equilibri politici (Fratelli d’Italia è il primo partito nazionale e a lungo aveva appunto sostenuto un suo esponente, Consonni, alla corsa di Palazzo Viani Visconti), sia a una visione programmatica su cui il centrodestra dovrà mettere mano a partire già da domani. «Ho chiesto a Scidurlo di essere al mio fianco» ha spiegato Pezzotta. Indipendentemente dai ruoli formali, per il candidato sindaco e il presidente del circolo, Scidurlo garantisce uno spessore particolare a un capitolo del programma che sarà dedicato alle donne.

ESPERIENZA E NUOVE GENERAZIONI

A chi solleva dubbi sulla sua età, Pezzotta risponde rivendicando il valore della competenza acquisita sul campo. «I politici italiani sono spesso persone con esperienza, per primo penso al Presidente della Repubblica. Metto i miei cinquant’anni di esperienza a servizio della città». L’ex sindacalista e capogruppo di Forza Italia a livello provinciale ha espresso pubblicamente come la sua candidatura sia nata dal «confronto con la famiglia» e dalla volontà di non lasciare il territorio in una situazione di incertezza, con la città di Somma «trascurata nei 10 anni di amministrazione di centrosinistra».

«Inizieremo a lavorare per definire gli aspetti del programma che presenteremo ai cittadini con una riunione operativa fissata per le 9:30 di domani mattina» sottolinea Pezzotta. Il tempo stringe, e non poco, per questo adesso serve correre con la stessa velocità con cui è stata data la fumata bianca su Pezzotta se si vuole recuperare le tante settimane già trascorse. Per Gerardo Locurcio, come dichiarato a margine dell’incontro, il tempo per stilare un programma definitivo e più solito di quello degli avversari politici è più che sufficiente.

Se liste a suo sostegno non sono ancora complete, Pezzotta svela però un forte coinvolgimento dei giovani, considerati il motore della performance politica necessaria per amministrare. «La presenza di giovani è un segnale positivo che vogliamo dare. Le nuove generazioni hanno bisogno di essere coinvolte, a loro va dato un indirizzo da seguire. Quando questo succede i risultati sono sempre ottimi. Sono loro il domani. Silvio da solo è nessuno. Sono un uomo di squadra da sempre, so che il gruppo di lavoro può fare tanto».

“SOMMA UNA CITTÀ DA VIVERE”

Con ogni probabilità il primo incontro pubblico di Pezzotta sarà quello di giovedì 16 aprile, nella sala polivalente già prenotata dalla coalizione. La linea tracciata è quella del pragmatismo, evitando voli pindarici o promesse irrealizzabili. «Non si promettono cose allucinanti, si promettono le cose giuste che si possono fare in una città come Somma Lombardo. Perché Somma è una città da vivere».