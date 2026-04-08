È stato lanciato il nuovo sito turistico dedicato a Laveno Mombello
È online il nuovo sito www.visitlaveno.it dedicato alla promozione turistica di Laveno Mombello, accompagnato dal lancio dei canali socialufficiali di Visit Laveno
È online il nuovo sito www.visitlaveno.it dedicato alla promozione turistica di Laveno Mombello, accompagnato dal lancio dei canali socialufficiali di Visit Laveno: strumenti pensati per raccontare in modo contemporaneo, accessibile e dinamico le bellezze e le opportunità del territorio. Il nuovo portale nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva. La struttura dei contenuti riflette i principali punti di forza di Laveno Mombello – il lago, la natura, la cultura, l’outdoor e gli eventi – permettendo a utenti diversi di orientarsi facilmente tra le proposte. Il sito si rivolge infatti sia ai turisti, che possono pianificare la propria visita e scoprire cosa fare e vedere, sia ai residenti, che trovano uno spazio aggiornato e ordinato per conoscere e vivere il nostro comune.
Il progetto è stato concepito come una piattaforma in evoluzione: il sito crescerà nel tempo, arricchendosi di nuovi contenuti già in lavorazione, itinerari e approfondimenti, con l’obiettivo di ampliare sempre più il racconto dell’offerta turistica locale e valorizzare le tante risorse presenti. La struttura del sito offre subito la possibilità di scegliere come godere delle bellezze di Laveno, Mombello e Cerro attraverso un percorso immaginato per condurre l’ospite alla scoperta secondo le sue preferenze di fruizione, a piedi, in bicicletta (o moto), sull’acqua e in volo, prerogativa quest’ultima di Laveno Mombello che da sempre è punto di riferimento per la comunità del volo libero.
Accanto al sito, i canali social Facebook e Instagram rappresentano un’estensione naturale della comunicazione: uno spazio vivo, immediato e partecipato, in cui immagini, storie e aggiornamenti contribuiscono a costruire una narrazione condivisa del territorio. Il nuovo ecosistema digitale si configura così come uno strumento di lavoro per operatori, istituzioni e associazioni, e anche come un vero e proprio compagno di viaggio per chi sceglie Laveno Mombello come destinazione, accompagnando l’utente prima, durante e dopo la visita. La scelta di avere un sito dedicato alla promozione del territorio e al turismo rafforza la presenza di Laveno Mombello nel panorama di iniziative volte a potenziare l’attrattività del Lago Maggiore, dialogando in modo armonico con i progetti di Camera di Commercio e della Provincia di Varese a cui il Comune ha aderito e a cui partecipa attivamente, sia sui tavoli di lavoro della Fondazione Varese Welcome sia su quelli del progetto provinciale Varese Cultura 2030.
Il lancio è stato fatto alla presenza dei gestori delle strutture ricettive locali, in occasione della consueta presentazione annuale dei risultati delle attività di promozione territoriale e dei dati sull’utilizzo dell’Imposta di Soggiorno, come momento di scambio e confronto attivo con gli operatori del settore, che nel 2025 hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente sia dei pernottamenti (+ 6%) che degli ospiti imponibili (+7%), rilevando complessivamente oltre 19.000 arrivi e 60.000 presenze nel 2025 (dati provvisori ROSS1000).
Al lancio di questi strumenti fatti per raggiungere anche chi è lontano, si affianca la riapertura dell’Ufficio Turistico in vista della stagione estiva, sempre posto all’interno della bellissima Villa Fumagalli in Via Labiena 87, che fino a giugno ospita anche la suggestiva mostra “Abitare Attraverso – Anatomia della Soglia”. Online e Offine, dunque, due strumenti diversi ma complementari – uno digitale, accessibile in ogni momento e da qualsiasi luogo, e uno fisico, presidio diretto sul territorio e punto di accoglienza e relazione – che operano in sinergia per rafforzare la promozione e l’attrattività della destinazione. Un sistema integrato che si ritrova nelle parole dell’Assessore allo Sport, Turismo e Terzo Settore Barbara Sonzogni – «Questo progetto rappresenta una delle azioni concrete con cui stiamo rafforzando la valorizzazione turistica del nostro territorio. Il nuovo sito è uno strumento pensato per accompagnare i visitatori, ma anche per sostenere in modo diretto gli operatori locali, offrendo loro maggiore visibilità e nuove opportunità. Allo stesso tempo, mettiamo a disposizione dell’Ufficio Turistico strumenti aggiornati e dinamici, in grado di fornire informazioni in tempo reale. A questo sistema si affiancano anche i monitor informativi installati presso l’Ufficio Turistico, Villa Frua e Piazza Italia, attivi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, che garantiscono un flusso costante di informazioni utili sia ai visitatori sia alla cittadinanza. È un cambio di passo importante: fino a pochi tempo fa questi servizi non esistevano. Oggi stiamo costruendo un sistema integrato che migliora l’accoglienza turistica ma, allo stesso tempo, amplia e rafforza i servizi a disposizione dei cittadini. Investire nel turismo significa infatti generare valore diffuso per tutta la comunità.»
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