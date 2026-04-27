Eccellenza e competenze: anche a Varese i nuovi Esperti in Gestione dell’Energia dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati

Tra i mesi di marzo e aprile, l’Ordine dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese, grazie alla propria associazione Apiv, è stato teatro di un percorso formativo di altissimo profilo, culminato nell’esame di abilitazione per la prestigiosa figura di EGE , vale a dire Esperto in Gestione dell’Energia.

L’EGE non è un semplice tecnico, ma un professionista d’alta specializzazione: una figura certificata in grado di governare la complessità energetica attraverso una visione integrata. Questi professionisti fondono profonde competenze tecniche e ambientali con una solida padronanza dei processi gestionali ed economico-finanziari.

Il percorso verso la certificazione è stato tutt’altro che semplice. I candidati hanno dovuto superare gli stringenti e rigorosi requisiti imposti dall’organismo di certificazione, che ha analizzato con estremo rigore il connubio tra titoli accademici e anni di esperienza sul campo. Solo chi ha dimostrato una competenza d’eccellenza nel settore energetico ha potuto accedere alle prove finali, peraltro superate brillantemente con successo.

Il presidente dell’Ordine, Roberto Banfi, e il presidente dell’Associazione, Sergio Dozio, esprimono il loro più vivo plauso e i più sentiti complimenti ai colleghi per lo straordinario traguardo raggiunto. Sottolineano che questo risultato non sia solo un successo per la categoria dei Periti, ma un vero vanto per l’intera provincia di Varese. In un panorama normativo Europeo e Nazionale sempre più ambizioso, questi nuovi EGE rappresenteranno la colonna portante per la riqualificazione di immobili e aziende. Saranno loro i veri protagonisti della transizione energetica del futuro.