Ecco i nuovi Maestri del lavoro 2026 della provincia di Varese. Leonardo fa il pieno

Saranno celebrati il prossimo 1° maggio, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, i nuovi Maestri del Lavoro 2026, insigniti della prestigiosa Stella al Merito. Un riconoscimento che premia lavoratrici e lavoratori capaci di distinguersi per professionalità, continuità e contributo concreto allo sviluppo del Paese. La cerimonia, alla presenza delle autorità civili e militari lombarde, rappresenta uno dei momenti simbolici più significativi della Festa dei Lavoratori.

A essere premiati sono coloro che, con almeno 25 anni di servizio e oltre i 50 anni di età, hanno saputo incarnare valori fondamentali come perizia, laboriosità e integrità morale. A sottolineare il valore dell’iniziativa anche il Console provinciale di Varese, Emilio Frascoli, promotore e riferimento dell’evento sul territorio, che evidenzia l’importanza di trasmettere competenze e cultura del lavoro alle nuove generazioni.

Tra i nuovi insigniti del Consolato provinciale di Varese: Massimo Casolo Ginelli (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Attilio Carlo Colombo (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Daniele Consonni (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Agostino Crespi (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Eugenio Crespi (MV Agusta Motor S.p.A. – Varese), Gianluca Frattini (Leonardo S.p.A. – Vergiate), Nicola Frustaci (Fercam S.p.A. – Rho), Alessandro Guglielmo (Leonardo S.p.A. – Sesto Calende), Fabio Longhi (Sistemi Quemme S.r.l. – Turate), Marcello Manfredini (Lati Industria Termoplastici S.p.A. – Vedano Olona), Marco Marzetta (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Franco Masiero (Quanta System S.p.A. – Samarate), Giuseppina Giovanna Panosetti (Leonardo S.p.A. – Cascina Costa di Samarate), Donato Stanca (G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. – Crema) e Alessandro Tommasino (S.E.A. Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. – Segrate).

La Stella al Merito del Lavoro si conferma così non solo un’onorificenza, ma un tributo al valore sociale del lavoro. Un riconoscimento a chi, con costanza e passione, ha contribuito alla crescita economica e civile del Paese.