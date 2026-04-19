EcoRun Varese 2026, la presentazione al Palace Grand Hotel: medaglia, sponsor e novità del weekend

La settima edizione di EcoRun Varese – Sport e Benessere è stata presentata ufficialmente ieri pomeriggio al Palace Grand Hotel, che per l’occasione è anche Main Sponsor dell’evento e ha ispirato la medaglia ufficiale 2026, realizzata artigianalmente da Introini e Pavan.

Ad accogliere gli ospiti sono stati Marco De Marco, direttore dell’hotel, e l’architetta Ilaria Donadel, in rappresentanza del Gruppo I Palazzi. Prima della presentazione istituzionale, la guida provinciale Elena Ermoli ha condotto i partecipanti in un tour del palazzo liberty: dal progetto originario di Moretti, ereditato poi da Sommaruga, fino al Kursaal, al Teatro, al Colonnato e alla Funicolare, passando per i danni dei bombardamenti del 1944 e gli affreschi floreali del salone principale.

Nel Salone d’Onore si è poi svolta la presentazione ufficiale. L’assessore allo Sport di Varese Stefano Malerba ha portato il saluto dell’amministrazione, definendo gli organizzatori «visionari» capaci di costruire un evento che unisce sport, ambiente, territorio e solidarietà. Presente anche il Title Sponsor Kormed, rappresentato da Barbara Ludovico, direttrice gestionale della Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi: la struttura sarà Title Sponsor anche nel 2027. Tra gli altri sponsor e partner, l’amministratore delegato de La Struttura Digital Dentistry Solution e le rappresentanti del Centro Gulliver Varese, storico charity partner della manifestazione.

Una delle presenze più numerose è stata quella degli studenti dell’ISIS Newton, accompagnati dal preside Daniele Marzagalli e dal professor Pietro Pitruzzello, consigliere di EcoRun e promotore dei percorsi «Uomo, Ambiente e Società». I ragazzi saranno volontari durante il weekend e alcuni gareggeranno nella cronometrata studentesca provinciale dei 5 km.

Il presidente Giuseppe Micalizzi ha ringraziato istituzioni, sponsor e volontari, con un pensiero particolare ai ragazzi dell’associazione Ballafon — oltre quaranta giovani impegnati, insieme a un centinaio di altri volontari, nella sicurezza del percorso.

Il vicepresidente Gianni Izzo ha presentato in anteprima le maglie ufficiali — blu la t-shirt tecnica per i partecipanti, rosso acceso quella per i volontari — e ha precisato che le modifiche alla viabilità riguarderanno solo la mattina di domenica 26 aprile, dalle 8 alle 12, come da ordinanza pubblicata sul sito ufficiale. Fabrizio Pizzullo di SunRise Media/VareseSport ha illustrato il programma dello Sport Village, che sarà presentato in dettaglio nella conferenza stampa di lunedì 20 aprile alle ore 10 a Palazzo Estense. Moises Calles, presidente dell’associazione Salvadoreños Unidos en Varese, ha anticipato il contributo del gruppo all’animazione e alla proposta gastronomica del weekend.

Momento clou della serata, la presentazione della medaglia: una proiezione ha mostrato il processo di lavorazione, dallo stampo in resina ricavato da una fotografia fino alla rifinitura manuale, all’antichizzazione e alla lucidatura finale.

L’appuntamento è per il weekend del 25 e 26 aprile. Le iscrizioni alle quattro gare podistiche sono aperte fino a giovedì 23 aprile a mezzanotte su www.ecorunvarese.it.