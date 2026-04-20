EcoRun Varese: quasi 1100 iscritti per la festa dello sport del 25 e 26 aprile

Sabato 25 e domenica 26 aprile il centro di Varese si trasforma nella grande festa dello sport e della sostenibilità. La settima edizione di EcoRun Varese è stata presentata questa mattina a Palazzo Estense alla presenza delle istituzioni e delle associazioni coinvolte: per il comune l’assessore allo Sport Stefano Malerba e l’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino.

«Questa manifestazione è entrata a far parte della città un po’ come il Garbosi o la Tre Valli – ha commentato Stefano Malerba – Ma non è solo un evento sportivo, è un evento a 360 gradi con anche aspetti culturali e sociali».

Il presidente di EcoRun Varese Giuseppe Micalizzi ha ringraziato istituzioni, sponsor e partner, con un riconoscimento particolare ai volontari: «Senza i 200 volontari che abbiamo messo in campo non si potrebbe fare niente – ha sottolineato – E un ringraziamento speciale va a Ballafon che ci garantisce la presenza di 50 dei loro ragazzi, qui a Varese da pochi mesi, come volontari».

Le quattro gare e il coinvolgimento degli studenti

Il vicepresidente Giancarmine Joseph Izzo ha poi illustrato i percorsi delle quattro gare podistiche, invariati rispetto allo scorso anno: le due competitive Kormed EcoRun Varese 21100 Half Marathon e Kormed EcoRun Varese 21100 TEN, e le due non competitive Happy TEN e Happy FIVE.

La novità di questa edizione è il Campionato Studentesco Provinciale sulla Happy Five, ideato dal professor Pietro Pitruzzello, consigliere di EcoRun Varese e docente dell’Università dell’Insubria e dell’ISIS Newton. «Tutte le scuole superiori della provincia hanno avuto la possibilità di iscriversi gratuitamente costituendo team da almeno cinque studenti ciascuno per partecipare a questa competizione cronometrata su un percorso di 5 km», ha spiegato Pitruzzello. Saranno circa 50 i ragazzi che parteciperanno a questa prima edizione della corsa.

Complessivamente, gli iscritti online sono quasi 1100, ma le iscrizioni restano aperte fino a giovedì 23 aprile a mezzanotte sulla piattaforma ENDU. Sarà inoltre possibile iscriversi e ritirare pettorale e pacco gara presso l’Info Point della Camera di Commercio nel pomeriggio di sabato e nella primissima mattinata di domenica. Il primo degli start delle gare è fissato per le 9 in corso Matteotti.

I top runner attesi al via

Tra i protagonisti della mezza maratona c’è Badr Jaafari, 27 anni, nato a Cittiglio e cresciuto a Casalzuigno, campione italiano di mezza maratona e vincitore all’esordio della Maratona di Firenze con un tempo di 2h09’58”. «Varese per me è casa, sono nato e cresciuto in Italia e apprezzo il lavoro delle associazioni», ha detto Jaafari, che lavora al Foxtown di Mendrisio e si allena la sera dopo il turno.

Presente anche Simon Kamau Njeri, che quest’anno correrà – per Run for Africa – i 10 km dopo aver vinto le ultime edizioni della mezza maratona. L’associazione, ha raccontato il coordinatore Marco, sostiene un orfanotrofio in Kenya e porta 300 ragazzi alla scuola: «Parte dei proventi delle gare viene donato a beneficio del villaggio».

Le charity partner: Centro Gulliver e Amico Fragile

Partner ormai storico della Ecorun è il Gulliver Running Team. «Sono sette anni che collaboriamo con EcoRun e questa collaborazione va sempre più incrementandosi – ha spiegato Alessandra Calafà del Centro Gulliver – Grazie a EcoRun l’attività sportiva è entrata a far parte del percorso terapeutico. Quest’anno attiveremo dei percorsi sportivi in modo che lo sport sia inclusivo: abbiamo già in mente di fare corsi di Pilates, di stretching in modo che tutti i nostri pazienti ospiti, che sono circa 330, possano usufruire di questo grande potere terapeutico dello sport».

Nuova charity partner dell’edizione 2026 è Amico Fragile, associazione impegnata nel sostegno alle persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale. Cristina Mastronardi ha raccontato i progetti portati avanti con le scuole: «Abbiamo lavorato sulla tematica dei disturbi alimentari e del bullismo. Il liceo classico Cairoli e l’ISIS Newton hanno lavorato insieme con un bellissimo progetto che prevede la partecipazione attiva degli studenti, che si informano riguardo alle tematiche e le rappresentano ai colleghi dell’altra scuola in un dibattito». L’associazione si occupa anche di dare sostegno psicologico e legale a donne vittime di violenza e ha un centro trattamento maltrattanti per uomini autori di violenza, con servizi gratuiti.

Lo Sport Village e gli eventi collaterali

Lo Sport Village, coordinato da Fabrizio Pizzullo di Varese Sport / Sunrise Media, animerà il weekend con una quarantina di stand ed eventi. Si partirà sabato pomeriggio alle 14 per arrivare fino a sera con la chiusura dello stand gastronomico alle 22.30, per poi ripartire domenica mattina quando ci sono le gare e andare a chiudere in serata verso le 18.

In programma: esposizione di veicoli elettrici con Varese Green Motors in piazza Montegrappa, tornei di basket in piazza Ragazzi del ’99, esibizioni di baseball per ipovedenti, spettacolo sabato sera alle 19.30 con i Truzzi Volanti, DJ set e musica. La domenica ci sarà una manifestazione ciclistica con il Gran Premio Varese Sport organizzato da Sergio Gianoli di Ciclo Varese, con gare per wheelchair e una gara di Formula 1 a pedali.

Sabato pomeriggio è prevista anche la sfilata di moda sostenibile curata dall’ISIS Newton in collaborazione con le modelle di “Le 0048”, donne oncologiche che sfilano «per un messaggio di resilienza e di esaltazione della vita», ha spiegato Stephanie Mangieri, rappresentante dell’associazione. In via Marcobi ci saranno esibizioni di ballo con Lap Dance, la scuola di Padova Rock’n’Roll di Umberto Carini e l’associazione Scarpette nel Cuore.

Garantita come sempre la salita a piedi sulla torre civica (54 metri, circa 300 gradini, iscrizioni sul posto 5 euro) dove sarà possibile anche visitare la mostra “Moda e sostenibilità” organizzata dai ragazzi della sezione moda dell’ISIS Newton. Cristina Piazza di Crazy Comics curerà uno spazio dedicato ai più “nerd” con sfide di Beyblade e scuola di Pokémon. Presente anche lo Schiavone Team Lab Tennis con esibizioni.

Il banco gastronomico, il risotto di Barzetti e il festival latinoamericano

Novità di questa edizione è il banco gastronomico allestito in piazza Ragazzi del ’99 per «far diventare l’evento una festa dove anche chi non ha corso o camminato possa fermarsi, visitare gli stand, in un momento di intrattenimento generale», ha spiegato Micalizzi. Sarà aperto sabato dalle 14 alle 22 e domenica dalle 11 alle 18, a cura della Pro Loco di Malnate che garantirà salamelle e patatine, e dell’Asociación Salvadoreños Unidos en Varese, che proporrà piatti del Centro e Sud America. Domenica 26 alle 12 è in programma la risottata con lo chef Sergio Barzetti.

Sabato sera sul palco di piazza Montegrappa si terrà il Festival Latino-Americano: alle 18.30 l’esibizione del gruppo Las Mariposas de República Dominicana, alle 20.15 lo spettacolo musicale “Combo” e alle 21.15 il DJ-set delle associazioni latino-americane.

Anche una gravel tra gli eventi di Ecorun

Nell’ambito dell’evento è stato anche reso noto il programma del Gran Premio Varese Sport per cicloamatori previsto nel centro di Varese domenica 26 aprile. A proporre le escursioni libere in bicicletta è Ciclovarese che suggerisce due itinerari. Il tracciato Gravel, disegnato da Daniele Marocco e Angelo Falconati, darà la possibilità ai gravellisti di pedalare per 45 chilometri nella parte nord della provincia di Varese fino al confine con la Svizzera su un tracciato con dei passaggi inediti, chi ama invece pedalare su strada potrà ricevere il Brevetto Prealpino portando a termine ad andatura libera la scalata

da Varese al Campo dei Fiori. Il programma prevede il ritrovo e le iscrizioni presso lo stand di Ciclovarese in Piazza Monte Grappa dalle 8 per tutta la mattinata di domenica 26 aprile. Parte del ricavato sarà

devoluto all’associazione Anemos Itala odv. E’ consigliata la pre iscrizione presso Cicli Ambrosini Varese in Piazza Madonnina in Campo ( 0332 240109) , The Gravity Hub a Varese in via Legnani, 5 (0332 1693120) o scrivendo a ciclovarese2022@gmail.com .

Salute e prevenzione

Tra le novità più attese di questa edizione c’è l’ingresso di Kormed come Title Sponsor. La Fondazione Cura Borghi sarà presente con tre stand dove «ci saranno medici che faranno screening metabolico, infermieri e fisioterapisti», ha spiegato il direttore gestionale. «Sostenere EcoRun vuol dire sostenere il territorio di Varese di cui noi facciamo parte e in cui lavoriamo ogni giorno da tanti anni. Condividiamo gli stessi valori: la promozione della salute». Confermata anche quest’anno la prova della glicemia pre e post gara a cura di Adiuvare e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa di Varese.

Info pratiche e viabilità

La chiusura al traffico riguarda la mattina di domenica 26 aprile dalle 8 alle 12. La viabilità alternativa suggerita per chi proviene dall’autostrada e deve raggiungere Casciago prevede l’uscita a Gazzada e poi la SP1 fino a Calcinate del Pesce, Morosolo e Casciago. Chi dall’autostrada deve raggiungere il Sacro Monte può uscire a Varese centro e proseguire per viale Valganna, viale Ippodromo, viale Aguggiari, Sant’Ambrogio e Sacro Monte. Da Sant’Ambrogio per Gavirate il percorso alternativo passa per via Oriani, via Astico, Casciago e Gavirate, mentre per gli ospedali occorre percorrere via Oriani, Astico, Caracciolo, Sanvito, Campigli, Trentini, Daverio, viale Europa e viale Borri.

Per informazioni dettagliate su percorsi, orari e domande frequenti: www.ecorunvarese.it

Magliette e medaglie tutte nuove

Nella presentazione sono state ricordate anche due novità che coinvolgono i partecipanti alle gare: la nuova maglietta tecnica Legea – presentata insieme alla medaglia in un evento sabato 18 – è in regalo per i primi 1500 iscritti, mentre la medaglia artigianale realizzata da Introini & Pavan, dedicata quest’anno al Palace Grand Hotel, che fa parte degli sponsor ufficiali, sarà riservata ai finisher delle due gare competitive.