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EcoRun Varese: quasi duemila partecipanti per un’edizione da record

Numeri in crescita per la settima edizione, ma il vero successo è l’atmosfera di festa e partecipazione che ha animato la città nel weekend del 25 e 26 aprile 2026

EcoRun varese

La settima edizione di EcoRun Varese si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, superando le aspettative degli organizzatori e sfiorando i duemila partecipanti.

Al di là dei numeri, lo staff sottolinea come il vero successo dell’evento sia stato il clima di festa e la grande partecipazione, testimoniata dai tanti sorrisi che hanno animato la città nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026: «La cifra per noi più importante che ci piace portare a casa dopo questa settima edizione di EcoRun Varese a dir poco “sfavillante” è soltanto quella dei tanti, tantissimi sorrisi in una piazza in festa, sotto il cielo turchino di Varese sabato 25 e domenica 26 aprile 2026» commenta lo staff della manifestazione.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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