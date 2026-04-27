EcoRun Varese: quasi duemila partecipanti per un’edizione da record

La settima edizione di EcoRun Varese si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, superando le aspettative degli organizzatori e sfiorando i duemila partecipanti.

Al di là dei numeri, lo staff sottolinea come il vero successo dell’evento sia stato il clima di festa e la grande partecipazione, testimoniata dai tanti sorrisi che hanno animato la città nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026: «La cifra per noi più importante che ci piace portare a casa dopo questa settima edizione di EcoRun Varese a dir poco “sfavillante” è soltanto quella dei tanti, tantissimi sorrisi in una piazza in festa, sotto il cielo turchino di Varese sabato 25 e domenica 26 aprile 2026» commenta lo staff della manifestazione.