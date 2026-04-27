EcoRun Varese: quasi duemila partecipanti per un’edizione da record
Numeri in crescita per la settima edizione, ma il vero successo è l’atmosfera di festa e partecipazione che ha animato la città nel weekend del 25 e 26 aprile 2026
La settima edizione di EcoRun Varese si è chiusa con un bilancio estremamente positivo, superando le aspettative degli organizzatori e sfiorando i duemila partecipanti.
Al di là dei numeri, lo staff sottolinea come il vero successo dell’evento sia stato il clima di festa e la grande partecipazione, testimoniata dai tanti sorrisi che hanno animato la città nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026: «La cifra per noi più importante che ci piace portare a casa dopo questa settima edizione di EcoRun Varese a dir poco “sfavillante” è soltanto quella dei tanti, tantissimi sorrisi in una piazza in festa, sotto il cielo turchino di Varese sabato 25 e domenica 26 aprile 2026» commenta lo staff della manifestazione.
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