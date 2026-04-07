Educare insieme nel mondo digitale: a Busto Arsizio un incontro per genitori ed educatori
la Cooperativa Nicolò Rezzara e il gruppo di genitori “Egenti daa Rezzara” promuovono l’incontro pubblico, che vede ospite di eccezione Gigio Rancilio
Gli episodi di cronaca recente che hanno coinvolto giovanissimi in contesti scolastici
hanno riacceso i riflettori su un tema cruciale: l’impatto del mondo digitale sulla crescita dei
ragazzi. Tra dinamiche di emulazione e ricerca di visibilità online, la sfida educativa si fa
sempre più complessa.
Per rispondere a questa urgenza, la Cooperativa Nicolò Rezzara e il gruppo di genitori
“Egenti daa Rezzara” promuovono l’incontro pubblico dal titolo “Educare Insieme nel
Mondo Digitale”.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio – Assessorato alle Politiche Educative, si terrà mercoledì 8 aprile 2026, alle 21 presso la Sala Tramogge dei Molini
Marzoli.
L’incontro si inserisce nel quadro di eventi legati ai 50 anni di fondazione della Cooperativa
Nicolò Rezzara, ente gestore delle scuole Primaria “Chicca Gallazzi”, Secondaria di I
grado “Don Carlo Costamagna” e Liceo Scientifico “Blaise Pascal”.
Ospite d’eccezione della serata sarà Gigio Rancilio, giornalista di Avvenire ed esperto di
comunicazione digitale. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma fornire agli adulti
— genitori, insegnanti ed educatori — gli strumenti per comprendere il contesto in cui i
ragazzi si muovono quotidianamente. L’incontro mira a ricostruire un’alleanza educativa
che veda l’adulto non come un giudice, ma come un punto di riferimento consapevole.
L’evento punta sulla condivisione reale. Già nei giorni precedenti l’incontro, è possibile
partecipare attivamente inviando dubbi, domande o riflessioni attraverso un modulo online
dedicato. I contributi raccolti serviranno ad arricchire il dibattito durante la serata. Qui il
Link al form per le domande.
L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Bellorinix su La disavventura di una signora di Varese, “Ho pagato l’agenzia immobiliare per una casa che non c’è più”
mtn su Strade, decoro e grandi opere: i varesini promuovono la giunta Galimberti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.