Educare insieme nel mondo digitale: a Busto Arsizio un incontro per genitori ed educatori

Gli episodi di cronaca recente che hanno coinvolto giovanissimi in contesti scolastici

hanno riacceso i riflettori su un tema cruciale: l’impatto del mondo digitale sulla crescita dei

ragazzi. Tra dinamiche di emulazione e ricerca di visibilità online, la sfida educativa si fa

sempre più complessa.

Per rispondere a questa urgenza, la Cooperativa Nicolò Rezzara e il gruppo di genitori

“Egenti daa Rezzara” promuovono l’incontro pubblico dal titolo “Educare Insieme nel

Mondo Digitale”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio – Assessorato alle Politiche Educative, si terrà mercoledì 8 aprile 2026, alle 21 presso la Sala Tramogge dei Molini

Marzoli.

L’incontro si inserisce nel quadro di eventi legati ai 50 anni di fondazione della Cooperativa

Nicolò Rezzara, ente gestore delle scuole Primaria “Chicca Gallazzi”, Secondaria di I

grado “Don Carlo Costamagna” e Liceo Scientifico “Blaise Pascal”.

Ospite d’eccezione della serata sarà Gigio Rancilio, giornalista di Avvenire ed esperto di

comunicazione digitale. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma fornire agli adulti

— genitori, insegnanti ed educatori — gli strumenti per comprendere il contesto in cui i

ragazzi si muovono quotidianamente. L’incontro mira a ricostruire un’alleanza educativa

che veda l’adulto non come un giudice, ma come un punto di riferimento consapevole.

L’evento punta sulla condivisione reale. Già nei giorni precedenti l’incontro, è possibile

partecipare attivamente inviando dubbi, domande o riflessioni attraverso un modulo online

dedicato. I contributi raccolti serviranno ad arricchire il dibattito durante la serata. Qui il

Link al form per le domande.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.