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Busto Arsizio/Altomilanese

Educare insieme nel mondo digitale: a Busto Arsizio un incontro per genitori ed educatori

la Cooperativa Nicolò Rezzara e il gruppo di genitori “Egenti daa Rezzara” promuovono l’incontro pubblico, che vede ospite di eccezione Gigio Rancilio

Generico 06 Apr 2026

Gli episodi di cronaca recente che hanno coinvolto giovanissimi in contesti scolastici
hanno riacceso i riflettori su un tema cruciale: l’impatto del mondo digitale sulla crescita dei
ragazzi. Tra dinamiche di emulazione e ricerca di visibilità online, la sfida educativa si fa
sempre più complessa.

Per rispondere a questa urgenza, la Cooperativa Nicolò Rezzara e il gruppo di genitori
Egenti daa Rezzara” promuovono l’incontro pubblico dal titolo “Educare Insieme nel
Mondo Digitale”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio – Assessorato alle Politiche Educative, si terrà mercoledì 8 aprile 2026, alle 21 presso la Sala Tramogge dei Molini
Marzoli.

L’incontro si inserisce nel quadro di eventi legati ai 50 anni di fondazione della Cooperativa
Nicolò Rezzara, ente gestore delle scuole Primaria “Chicca Gallazzi”, Secondaria di I
grado “Don Carlo Costamagna” e Liceo Scientifico “Blaise Pascal”.

Ospite d’eccezione della serata sarà Gigio Rancilio, giornalista di Avvenire ed esperto di
comunicazione digitale. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma fornire agli adulti
— genitori, insegnanti ed educatori — gli strumenti per comprendere il contesto in cui i
ragazzi si muovono quotidianamente. L’incontro mira a ricostruire un’alleanza educativa
che veda l’adulto non come un giudice, ma come un punto di riferimento consapevole.

L’evento punta sulla condivisione reale. Già nei giorni precedenti l’incontro, è possibile
partecipare attivamente inviando dubbi, domande o riflessioni attraverso un modulo online
dedicato. I contributi raccolti serviranno ad arricchire il dibattito durante la serata. Qui il
Link al form per le domande.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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