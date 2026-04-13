Elette le miss della ciclostorica “La Valganna”: domenica 12 luglio il debutto

Prendono ufficialmente il via gli eventi che accompagnano la prima edizione della ciclostorica “La Valganna”, in programma domenica 12 luglio e organizzata dalla Asd Ganna, manifestazione che nasce sotto il segno della passione per il ciclismo d’altri tempi e del forte legame con il territorio varesino. L’iniziativa rende omaggio a Luigi Ganna, originario della provincia di Varese e primo storico vincitore del Giro d’Italia, figura simbolo del ciclismo italiano e fondatore dell’omonima squadra nel 1913, rifondata lo scorso anno grazie all’impegno di Stefania Bardelli.

Nel percorso di avvicinamento all’evento, ad Arcisate, sono state assegnate le quattro fasce di “Miss La Valganna”, sponsorizzate dai partner Banca Mediolanum Varese e Varese Pellicce. Sono andate a Maria Raimondo di Varese, Tita Petronella – categoria Over – di Brenna, Lara Torresan di Laveno e Maria Grazia Posillico di Mercallo.

Le quattro miss avranno un ruolo speciale durante la manifestazione e premieranno gli “eroici”, i ciclisti che prenderanno parte alla gara indossando abiti e utilizzando biciclette d’epoca, in perfetto stile storico.