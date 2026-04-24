Elezioni a Origgio, tre candidati in corsa per la carica di sindaco

A Origgio sarà sfida a tre per le prossime elezioni comunali. A contendersi la carica di sindaco saranno l’uscente Evasio Regnicoli, l’ex primo cittadino Mario Ceriani e Francesco Venturini per il centrosinistra. Tre candidati con esperienze, posizioni e programmi diversi, che delineano un quadro politico già piuttosto definito.

Evasio Regnicoli, la continuità del centrodestra

Il sindaco uscente Evasio Regnicoli si ricandida sostenuto da una coalizione di centrodestra che si rafforza con l’ingresso ufficiale di Fratelli d’Italia.

L’accordo politico e programmatico punta sulla continuità amministrativa e sulla valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni.

Tra i punti evidenziati:

prosecuzione del progetto amministrativo avviato

attenzione a famiglie e attività economiche

sviluppo del territorio e partecipazione

FdI parla di un’intesa basata su «grande stima reciproca» e sulla volontà di contribuire al futuro di Origgio con un progetto condiviso.

Mario Ceriani, il ritorno dell’ex sindaco

Mario Ceriani, medico chirurgo ed ex sindaco per tre mandati, torna in campo sostenuto da Forza Italia e dalla lista “Origgio c’è”.

La sua proposta si basa su esperienza amministrativa e una linea critica verso l’attuale gestione:

attenzione al funzionamento della macchina comunale

sostegno a famiglie, imprese e associazioni

rilancio del ruolo del Comune sul territorio

Ceriani punta il dito contro alcune scelte dell’amministrazione uscente, in particolare sulla gestione degli uffici e sulle politiche economiche, proponendo un ritorno a una gestione più strutturata e vicina ai cittadini.

Francesco Venturini, la proposta di Origgio Democratica

A rappresentare il centrosinistra sarà Francesco Venturini, candidato della lista civica Origgio Democratica. Ricercatore e attivo nel volontariato locale, propone una linea alternativa rispetto alle amministrazioni precedenti.

Il suo programma si articola su tre concetti chiave:

cura del territorio

giustizia sociale

democrazia partecipata

Venturini pone l’accento su ambiente, sostenibilità e coinvolgimento diretto dei cittadini, criticando le scelte politiche del passato e proponendo un approccio più innovativo.

Una sfida aperta

Con tre candidati in campo, la competizione elettorale a Origgio si annuncia aperta. Da una parte la continuità amministrativa, dall’altra il ritorno di un volto già noto e una proposta nuova che punta su cambiamento e partecipazione.