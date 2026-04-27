Elezioni, Zappamiglio presenta la sua squadra: «A ciascuno ho chiesto impegno per Gorla Maggiore»

Nessuna candidatura “di facciata” o funzionale a raggiungere il numero minimo in lista: nelle prossime elezioni amministrative a Gorla Maggiore chi scenderà in campo lo farà consapevole del lavoro che lo attende.

A rivelarlo è il sindaco uscente, Pietro Zappamiglio, che ha scelto di ripresentarsi per il terzo mandato.

La sua è la sola candidatura su cui i gorlesi dovranno riflettere: dalla minoranza non è uscito il nome di nessun candidato e l’ex assessore dell’Amministrazione uscente, Susy Pozzato, già da mesi si è chiamata fuori dai giochi.

Occhi puntati dunque sulla sfida più impervia per Zappamiglio: quella del quorum. Solo se più del 50% degli aventi diritto si recherà alle urne, il voto sarà valido e potrà esserci un sindaco eletto. In caso contrario il comune sarà commissariato.

Nelle prossime settimane, dunque, il compito del candidato sarà quello di convincere i gorlesi e – come raccontato a VareseNews – presentare un programma che guardi al futuro del paese.

Tappa fondamentale di questo percorso è la pubblicazione dei nomi dei candidati consiglieri di Fare Comune Gorla Maggiore; Zappamiglio li ha resi noti solo qualche giorno fa: fra qualche conferma e diverse novità, questi sono i dodici che lo affiancheranno in questa tornata elettorale:

Renato Grazioli Cinzia Montini Gianluca Ferrè Giulia Gurian Beatrice Bova Mauro Macchi Nadir Bernasconi Simone Tinaglia Andrea Passera Marco Aspesani Mauro Roveda Tito Cubesi

«Il baricentro dell’età del gruppo è spostato verso i più giovani, pensando al futuro della lista e del nostro paese – dettaglia Zappamiglio – Abbiamo due candidati del 2000 e la più giovane, Giulia Gurian, nata nel 2003. Ragazzi che desiderano essere coinvolti e dare il proprio contributo alla collettività».

Il coinvolgimento, però, sarà trasversale e riguarderà tutti e dodici i consiglieri: «Noi abbiamo sempre usato la massima trasparenza e prima del voto dichiareremo ufficialmente assessorati – che saranno tutti interni alla lista – e le deleghe dei consiglieri delegati».

L’assenza di altri candidati sindaci rivoluziona l’approccio che chi scende in campo dovrà avere.

Zappamiglio tiene a dichiararlo in modo diretto, svelando anche un retroscena che ha portato alla formazione della lista: «Normalmente i consiglieri si presentano alle Elezioni certi che non tutti entreranno in Consiglio comunale. In questa condizione, invece, chi mi ha risposto “Sì” lo ha fatto consapevole che gli verrà chiesto un impegno reale per i prossimi anni. Se i cittadini ci daranno la loro fiducia, tutti i consiglieri saranno chiamati ad occuparsi di un’area specifica. Il Consiglio comunale è composto da dodici persone più il sindaco. Pertanto se supereremo il quorum, tutti i candidati di “Fare Comune Gorla Maggiore” siederanno in Consiglio e avranno anche un ruolo istituzionale. Ci saranno gli assessori, sì, ma ad ognuno degli altri consiglieri sarà affidata una delega».

«Nessuna candidatura di servizio, dunque, ma un reale coinvolgimento che risulta ancor più netto rispetto alle elezioni con più liste. E sono certo che la mia squadra saprà fare bene» chiosa Zappamiglio.