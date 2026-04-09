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Elia che non è cambiato e l’agricoltura che si mette in mostra a Varese

I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì 9 aprile in meno poco più di 9 minuti

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Torniamo a parlare di Elia Del Grande (autore della strage famigliare a Cadrezzate nel 1998), riarrestato ieri dopo la nuova fuga dalla casa di lavoro di Asti, perchè nelle ore in cui è rimasto in giro è riuscito a rapinare una anziana della sua auto e a tentare l’investimento di un carabiniere. Parliamo anche di AgriVarese che torna anche quest’anno, del lutto di una classe del liceo Ferraris per la morte di un loro compagno mentre era all’estero per uno scambio, di elezioni a Somma Lombardo con la possibile candidatura di Silvano Pezzotta nel centrodestra e di molto altro.

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Pubblicato il 09 Aprile 2026
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