Elia Del Grande resta in carcere: il gip convalida arresto e custodia cautelare
Il cinquantenne ha respinto l'accusa di rapina aggravata ai danni della pensionata ma ha ammesso il furto del veicolo. Indagata per favoreggiamento l'amica di Angera che gli avrebbe dato un passaggio da Alba
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, Marcello Buffa, ha convalidato l’arresto di Elia Del Grande e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato depositato questa mattina, sabato 11 aprile, al termine dell’udienza svoltasi ieri nel carcere dei Miogni dove il cinquantenne è detenuto dal 9 aprile.
Del Grande, autore della strage della sua famiglia a Cadrezzate nel gennaio 1998, era stato arrestato mercoledì scorso a Varano Borghi dopo quattro giorni di fuga dalla casa lavoro di Alba, dove era internato in regime di misura di sicurezza. L’arresto era scattato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, dopo che aveva ferito un carabiniere nel tentativo di scappare. Poche ore dopo era arrivato anche il fermo per rapina aggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una pensionata di 69 anni.
Durante l’interrogatorio davanti al gip Buffa e al pubblico ministero Giangavino Contu, durato poco più di due ore, Del Grande ha negato di aver aggredito la donna mentre puliva la tomba del marito nel cimitero di Lentate, a Sesto Calende. Ha però ammesso di aver rubato l’auto, una Fiat 500 bianca, sostenendo di aver trovato le chiavi inserite nel veicolo. Anche sulla resistenza a pubblico ufficiale ha fornito una sua versione, “ridimensionando l’accaduto” secondo quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Cristina Bono.
Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, richiesta che il giudice ha accolto. Del Grande non ha fatto dichiarazioni di pentimento durante l’udienza.
Le 72 ore di libertà di Elia Del Grande: in auto da Alba fino a Cadrezzate, poi la fuga fino alla cattura
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