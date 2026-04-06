Elia Del Grande si allontana di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso
L’uomo, già condannato per l’omicidio dei familiari, non è rientrato nella struttura piemontese dopo un permesso concesso per le festività pasquali
Lo ha rifatto. Elia Del Grande si è di nuovo allontanato dalla casa lavoro nella quale era recluso da diversi mesi, da quando i carabinieri del Ros e i colleghi di Gallarate lo avevano fermato fuori dalla sua abitazione di Cadrezzate.
Del Grande, cinquant’anni, era rinchiuso nella casa lavoro piemontese in attesa della pronuncia del magistrato di sorveglianza di Torino che stava valutando la sua pericolosità sociale dopo che l’uomo secondo l’accusa aveva disatteso le misure di sicurezza alle quali era sottoposto: la libertà vigilata prima (con “gravi inadempienze” legate agli orari imposti dalle autorità per la permanenza presso il domicilio), e la detenzione nella casa lavoro di Castelfranco Emilia poi.
Del Grande era uscito dal carcere dopo aver scontato 26 anni e 4 mesi per l’omicidio dei genitori e del fratello. E una volta uscito dal carcere, dopo aver passato un primo periodo in Sardegna si era trasferito a Cadrezzate dove ha delle proprietà: «Avevo un lavoro stabile, stavo cercando di ricostruirmi una vita, con una compagna e ritmi regolari», aveva scritto a Varesenews in una lettera inviata dopo la sua latitanza per spiegare la sua condizione e denunciare il modo in cui vivono gli internati nelle case lavoro come la «Giuseppe Montalto» di Alba.
Elia Del Grande aveva ricevuto un permesso per l’uscita dalla casa lavoro dove era detenuto ma non ha fatto rientro nella struttura nella giornata di Pasqua. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.
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