Elia Del Grande sottoposto a fermo dalla Procura di Varese, in ospedale la donna rapinata
Il cinquantenne di Cadrezzate comparirà dinanzi al Giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia. Da sciogliere la prognosi per la vittima
È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata Elia Del Grande, che compirà 51 anni a ottobre, arrestato nella giornata di ieri, mercoledì, dai carabinieri delle stazioni di Sesto Calende e Ternate, compagnia di Gallarate.
A confermarlo è il procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, che ha precisato come l’uomo sia stato arrestato in flagranza anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.
Secondo quanto ricostruito, Del Grande avrebbe aggredito una donna di 69 anni all’interno del cimitero di Lentate, riuscendo a sottrarle le chiavi dell’auto per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat 500 appartenente alla vittima.
La fuga è durata poche ore: nella tarda mattinata di mercoledì l’uomo è stato intercettato dai carabinieri a Varano Borghi, lungo la strada provinciale 18. Durante il tentativo di sottrarsi al fermo ha opposto resistenza, provocando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni a un militare dell’Arma. È stato quindi bloccato e arrestato.
Dopo le formalità di rito, Del Grande è stato condotto prima alla caserma di Gallarate e successivamente trasferito nel carcere di Varese. Nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo e le ulteriori decisioni sulla sua posizione.
Restano serie le condizioni della vittima: la donna ha riportato un forte trauma cranico, ha perso sangue, ed è attualmente ricoverata alla “Osservazione breve intensiva” (Obi) del Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese; la signora è cosciente, lamenta un quadro clinico che va monitorato e per questo i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.
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