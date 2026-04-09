Elia Del Grande sottoposto a fermo dalla Procura di Varese, in ospedale la donna rapinata

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata Elia Del Grande, che compirà 51 anni a ottobre, arrestato nella giornata di ieri, mercoledì, dai carabinieri delle stazioni di Sesto Calende e Ternate, compagnia di Gallarate.

A confermarlo è il procuratore della Repubblica di Varese, Antonio Gustapane, che ha precisato come l’uomo sia stato arrestato in flagranza anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito, Del Grande avrebbe aggredito una donna di 69 anni all’interno del cimitero di Lentate, riuscendo a sottrarle le chiavi dell’auto per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat 500 appartenente alla vittima.

La fuga è durata poche ore: nella tarda mattinata di mercoledì l’uomo è stato intercettato dai carabinieri a Varano Borghi, lungo la strada provinciale 18. Durante il tentativo di sottrarsi al fermo ha opposto resistenza, provocando lesioni giudicate guaribili in pochi giorni a un militare dell’Arma. È stato quindi bloccato e arrestato.

Dopo le formalità di rito, Del Grande è stato condotto prima alla caserma di Gallarate e successivamente trasferito nel carcere di Varese. Nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo e le ulteriori decisioni sulla sua posizione.

Restano serie le condizioni della vittima: la donna ha riportato un forte trauma cranico, ha perso sangue, ed è attualmente ricoverata alla “Osservazione breve intensiva” (Obi) del Pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese; la signora è cosciente, lamenta un quadro clinico che va monitorato e per questo i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.