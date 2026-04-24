Entro settembre la Lombardia applicherà la “tassa della salute” ai vecchi frontalieri

La normativa che aumenta gli stipendi di medici e infermieri nelle zone di confine con la Svizzera entrerà in vigore nei prossimi mesi. L’annuncio è arrivato nel corso dell’audizione in VIII Commissione del Consiglio regionale lombardo, dove l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, ha fissato un obiettivo preciso: «L’obiettivo è attuarla entro settembre. Si tratta di una misura importante, in applicazione di una legge dello Stato, che ha la finalità di trattenere sul nostro territorio gli operatori sanitari, scongiurandone il trasferimento in Svizzera».

La misura si fonda sulla legge finanziaria statale n. 213 del 2023, che consente di incrementare del 20% la retribuzione del personale sanitario operante nei presidi vicini al confine elvetico: circa 10.000 euro lordi annui in più per i medici e 5.400 euro lordi annui per gli infermieri. Un aumento pensato per contrastare la fuga di professionisti attratti dalle condizioni economiche ben più vantaggiose offerte dalla Confederazione Svizzera.

A finanziare questi incentivi sarà il contributo obbligatorio a carico dei cosiddetti “vecchi frontalieri”, i lavoratori italiani che prestano servizio in Svizzera e rientrano ogni giorno in Italia. La Regione Lombardia ha scelto la soglia minima prevista dalla legge: il 3% del reddito netto. In termini pratici, un frontaliere con uno stipendio netto di 4.000 euro mensili si vedrà trattenere 120 euro al mese, pari a 1.440 euro l’anno. Sertori ha sottolineato come questi fondi siano destinati a rafforzare la sanità nelle aree di confine, “a beneficio degli stessi frontalieri e delle loro famiglie”.

Il fronte dei sindacati

I sindacati dei lavoratori frontalieri, lo ricordiamo, non ci stanno. Le organizzazioni hanno contestano la legittimità del prelievo obbligatorio sulle retribuzioni di lavoratori che operano all’estero e che già contribuiscono al sistema fiscale italiano. Il nodo centrale è la natura stessa del contributo: i sindacati lo considerano una forma di tassazione aggiuntiva e discriminatoria nei confronti di una categoria specifica di lavoratori e minacciano di ricorrere alla Corte Costituzionale.

Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale Frontalieri Cgil, proprio ieri commentava così il dibattito in consiglio regionale di martedì scorso su “Area, giornale di critica sociale e del lavoro”:

Non sfugga tuttavia, che in questo dibattito, apparentemente tutto italiano, c’è un grande convitato di pietra: il Canton Ticino. Appare sempre più evidente il fastidio che la politica ticinese manifesta nei confronti dell’improvvisazione lombarda, capace oramai di turbare il proverbiale aplomb elvetico. Le dichiarazioni di autorevoli esponenti ticinesi, le prese di posizione sempre più ostili rispetto ai ristorni fiscali (ancorché il sistema vada a scadere nel 2033), l’uso sempre più disinvolto della parola tassa per descrivere quella che il legislatore italiano ha impropriamente definito contributo, fanno presagire una presa di posizione più dura nei prossimi mesi. Nei confronti dei Comuni lombardi con la concreta messa in discussione di quota parte dei ristorni quale risposta alla violazione del trattato interazionale. Ma forse, anche nei confronti della Confederazione che, mentre è reticente a contrastare la norma italiana che viola il trattato firmato da Berna stessa da un lato, appare determinata sulla perequazione finanziaria che penalizza proprio i cantoni con una grande presenza frontaliera (calcolando i redditi prodotti, ma non le teste con conseguenze distorsive sul reddito pro capite del cantone e, conseguentemente, riducendone i trasferimenti). La tassa sulla salute diviene quindi una sorta di catalizzatore del conflitto e mette tutti contro tutti alla vigilia di due tornate elettorale delicate: cantonale in Svizzera e politica in Italia nella primavera prossima.

La reazione del Canton Ticino: bloccare i ristorni

Già lo scorso febbraio, ricordiamo, il tema era tornato al centro del dibattito politico con la presentazione in Gran Consiglio di una mozione interpartitica. Il documento denuncia il contributo del 3% come una violazione dell’articolo 9 dell’Accordo sulla tassazione dei frontalieri, il quale riconoscerebbe alla Svizzera il diritto esclusivo di tassare i redditi da lavoro dei “vecchi frontalieri”.

La mozione non si limita alla denuncia formale: chiede al Governo cantonale di procedere con un blocco totale o parziale dei ristorni verso l’Italia, ovvero quella quota di imposte alla fonte, pagate dai frontalieri, che ogni anno Berna è tenuta a riversare a Roma e ai Comuni italiani di confine. Si tratta di una misura di pressione di notevole portata, che potrebbe privare i territori di frontiera di risorse significative e trasformare quella che nasce come una disputa fiscale in un vero e proprio braccio di ferro diplomatico tra i due Paesi.

Ricordiamo che il Piemonte ha dichiarato di non voler applicare la normativa mentre Regione Lombardia procede per l’introduzione del contributo entro settembre.