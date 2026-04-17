Erano residenti a Luino e Cugliate Fabiasco i due arrestati a Trento per tentato omicidio
La resa dei conti con una coppia di tunisini e poi l'irruzione in una tabaccheria, il colpo di pistola esploso e l'arresto
Entrambi pregiudicati, origini albanesi, 24 e 25 anni sono accusati di tentato omicidio per aver esploso un colpo di pistola in una tabaccheria di Trento il 10 aprile scorso. Due vecchie conoscenze dei carabinieri di Luino dal momento che i due arrestati risiedono rispettivamente nella cittadina lacustre e a Cadegliano Viconago (uno dei due si era trasferito dopo aver vissuto per qualche tempo a Milano.
I due sono accusati di aver inseguito due tunisini per strada fino ad una tabaccheria di Trento dove la giovane che stava in quel momento nell’esercizio è stata presa in ostaggio e impiegata come “scudo umano” da uno dei tunisini.
Dalla pistola impugnata dai due albanesi è partito un colpo che fortunatamente non è andato a segno e l’intervento delle forze di polizia (carabinieri e pubblica sicurezza) ha permesso di evitare il peggio: i due oggi indagati per tentato omicidio sono stati fermati poco dopo in una via vicina.
La loro posizione è stata già vagliata dopo l’arresto da un giudice che li ha entrambi sottoposti a custodia cautelare in carcere.
La vicenda ha avuto conseguenze politiche importanti con gli amministratori locali che hanno chiesto l’intervento in maniera più decisa dello Stato.
(immagine di repertorio)
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