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Gallarate/Malpensa

Esercitazione di protezione civile alla Maddalena di Somma Lombardo

Volontari e forze dell'ordine si coordinano nelle zone fluviali per una sessione di formazione pratica sulla sicurezza prevista per il prossimo 18 aprile. Il Comune rassicura: "Nessun allarme"

Un gelido ma sempre incantevole Panperduto

Il territorio della frazione Maddalena a Somma Lombardo è interessato nella mattinata di sabato 18 aprile dall’esercitazione da parte di Exeticino. La prova di soccorso, che si snoda tra la zona dell’Alzaia, il Panperduto e i Canottieri, vede impegnati l’Associazione Cinofila Nice to Meet You, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, il Corpo Volontari Parco del Ticino, la CRI Gallarate e la Polizia Locale.

L’attività serve a testare diversi scenari operativi. Le autorità confermano che non sussiste «nessun allarme: si tratta di un’attività di addestramento fondamentale per garantire una risposta efficace in situazioni di necessità»

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Pubblicato il 16 Aprile 2026
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