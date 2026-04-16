Esercitazione di protezione civile alla Maddalena di Somma Lombardo

Il territorio della frazione Maddalena a Somma Lombardo è interessato nella mattinata di sabato 18 aprile dall’esercitazione da parte di Exeticino. La prova di soccorso, che si snoda tra la zona dell’Alzaia, il Panperduto e i Canottieri, vede impegnati l’Associazione Cinofila Nice to Meet You, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, il Corpo Volontari Parco del Ticino, la CRI Gallarate e la Polizia Locale.

L’attività serve a testare diversi scenari operativi. Le autorità confermano che non sussiste «nessun allarme: si tratta di un’attività di addestramento fondamentale per garantire una risposta efficace in situazioni di necessità»