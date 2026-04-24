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Esordio amaro per la Bederese 2: il Basso Verbano espugna Bedero

Sconfitta interna per i lacustri contro un Basso Verbano solido e cinico. Non basta l'ottimo avvio di Boscaro: pesano gli errori nelle coppie e la precisione di Albini

Generico 20 Apr 2026

Non è bastato il calore del pubblico di casa, presente e attento seppur composto, a spingere la Bederese 2 verso il successo al debutto nella Coppa Varese. Dopo il turno di riposo iniziale, la formazione lacustre cade sotto i colpi del Basso Verbano, che si impone per 24-18 riscattando prontamente la sconfitta subita nella prima giornata contro Ternate.

Illusione iniziale e blackout

La partita era iniziata sotto i migliori auspici per i locali. Un Umberto Boscaro in grande spolvero ha dominato la prova individuale contro Autorino, chiudendo con un netto 8-3 grazie a colpi aggressivi e precisi.

L’inerzia sembrava tutta a favore di Bedero anche nel set delle coppie, con Canzoneri e Tartaglia capaci di portarsi agilmente sul 12-4. Poi, inspiegabilmente, la luce si è spenta. Quella che sembrava una strada in discesa si è trasformata in un incubo sportivo: la coppia del Basso Verbano, trascinata da un Albini di categoria A e un solido Guidetti, ha messo a segno un parziale incredibile di 12 punti a zero, ribaltando il punteggio fino al 12-16, nonostante l’ingresso di Talarico per uno spento Canzoneri.

Generico 20 Apr 2026

La terna non basta per il recupero

Nel turno decisivo delle terne, il direttore tecnico Franco Rossi ha provato a rimescolare le carte inserendo Boscaro al posto di Rocca per dare più verve al trio composto da Spozio e Talarico. La sfida è rimasta in equilibrio fino al 18-20, alimentando la speranza di un controsorpasso. Tuttavia, la precisione chirurgica di Albini nelle bocciate e la tenuta di Casonato e Crenna hanno permesso agli ospiti di allungare definitivamente fino al 24-18 finale.

Il quadro del torneo

Con questo risultato, la Bederese 2 resta ferma a zero punti in fondo alla classifica del secondo girone, dominato dalla Monvallese a punteggio pieno.

Risultati 2^ giornata (Girone 2):

Bederese (2) – Basso Verbano: 18-24

Renese – Cuviese: 24-19

Ternatese (2) – Monvallese: 12-24

Classifica: Monvallese 6; Crevese, Basso Verbano, Renese, Ternatese (2) 3; Bederese (2), Cuviese 0.

Lunedì 27 aprile il calendario entrerà nel vivo: la Bederese 2 cercherà il riscatto nella trasferta a Creva, mentre farà il suo esordio anche il primo girone con la Bederese 1 impegnata in casa contro la Malnatese. Per i “ferri del fabbro” della provincia varesina, la stagione si fa decisamente rovente.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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