Esordio amaro per la Bederese 2: il Basso Verbano espugna Bedero

Non è bastato il calore del pubblico di casa, presente e attento seppur composto, a spingere la Bederese 2 verso il successo al debutto nella Coppa Varese. Dopo il turno di riposo iniziale, la formazione lacustre cade sotto i colpi del Basso Verbano, che si impone per 24-18 riscattando prontamente la sconfitta subita nella prima giornata contro Ternate.

Illusione iniziale e blackout

La partita era iniziata sotto i migliori auspici per i locali. Un Umberto Boscaro in grande spolvero ha dominato la prova individuale contro Autorino, chiudendo con un netto 8-3 grazie a colpi aggressivi e precisi.

L’inerzia sembrava tutta a favore di Bedero anche nel set delle coppie, con Canzoneri e Tartaglia capaci di portarsi agilmente sul 12-4. Poi, inspiegabilmente, la luce si è spenta. Quella che sembrava una strada in discesa si è trasformata in un incubo sportivo: la coppia del Basso Verbano, trascinata da un Albini di categoria A e un solido Guidetti, ha messo a segno un parziale incredibile di 12 punti a zero, ribaltando il punteggio fino al 12-16, nonostante l’ingresso di Talarico per uno spento Canzoneri.

La terna non basta per il recupero

Nel turno decisivo delle terne, il direttore tecnico Franco Rossi ha provato a rimescolare le carte inserendo Boscaro al posto di Rocca per dare più verve al trio composto da Spozio e Talarico. La sfida è rimasta in equilibrio fino al 18-20, alimentando la speranza di un controsorpasso. Tuttavia, la precisione chirurgica di Albini nelle bocciate e la tenuta di Casonato e Crenna hanno permesso agli ospiti di allungare definitivamente fino al 24-18 finale.

Il quadro del torneo

Con questo risultato, la Bederese 2 resta ferma a zero punti in fondo alla classifica del secondo girone, dominato dalla Monvallese a punteggio pieno.

Risultati 2^ giornata (Girone 2):

Bederese (2) – Basso Verbano: 18-24

Renese – Cuviese: 24-19

Ternatese (2) – Monvallese: 12-24

Classifica: Monvallese 6; Crevese, Basso Verbano, Renese, Ternatese (2) 3; Bederese (2), Cuviese 0.

Lunedì 27 aprile il calendario entrerà nel vivo: la Bederese 2 cercherà il riscatto nella trasferta a Creva, mentre farà il suo esordio anche il primo girone con la Bederese 1 impegnata in casa contro la Malnatese. Per i “ferri del fabbro” della provincia varesina, la stagione si fa decisamente rovente.