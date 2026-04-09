Esordio per il baseball per ciechi a Saronno: gli Hurricane sfidano i Blind Fighters

Il diamante di via Ungaretti è pronto a riaccendere le luci e, soprattutto, i cuori dei tifosi. Domenica 12 aprile, a Saronno, scatta ufficialmente il Campionato Italiano di Baseball per ciechi (BXC), e lo fa con un debutto casalingo molto atteso: i CISV Hurricane Saronno sfideranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Il match, che inizierà alle ore 10:30 e si svilupperà sui canonici nove inning, segna una vera e propria rinascita per la squadra, che dopo l’esperienza a Malnate ha scelto la città degli amaretti come nuova base operativa.

Un campo rinnovato per il baseball inclusivo

La nuova casa degli Hurricane è frutto di un importante lavoro di squadra tra l’associazione e l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ilaria Maria Pagani. Il campo da baseball di via Ungaretti è stato infatti rinnovato e omologato per le esigenze dei disabili visivi, un progetto fortemente sostenuto dall’assessore allo sport Mauro Lattuada e dal presidente del Saronno Baseball Softball, Massimo Rotondo. Il valore dell’impianto è stato riconosciuto anche dal presidente federale FIBS, Marco Mazzieri, rimasto colpito dalla qualità della struttura durante la recente inaugurazione.

Un roster tra giovani promesse e veterani

La squadra, guidata dal manager Moreno Grassi, si presenta ai blocchi di partenza con un nome rinnovato e una formazione che unisce esperienza e volti nuovi. «La squadra si rigenera – spiegano i vertici del settore CISV – puntando sulla forza di un gruppo che vede nel neo-capitano Massimiliano Neto il suo punto di riferimento». In campo ci saranno il campione europeo Fabio Trombini, i solidi Mirko e Luca Difrancescantonio e la rivelazione della passata stagione, Roberto Sirio. Tra le novità spiccano gli innesti di Daniele Cammarota e Nicola Galli, atleta quest’ultimo già noto nel mondo del judo.

Integrazione tra campo e società

Il progetto degli Hurricane non vive solo di sport agonistico, ma di una profonda sinergia con la realtà locale. Nello staff tecnico, oltre al coach Marco Trombini, compaiono nomi storici come Cristina Sereno e specialisti come la dottoressa Elisa Carubelli. Fondamentale anche il supporto di giocatori saronnesi vedenti come Filippo Rossi e Gianni Campi, che assistono la squadra in difesa. Il legame con il territorio è sottolineato anche dal supporto dei Lions Clubs di Cesano Maderno e Gallarate, i cui simboli compaiono orgogliosamente sulle divise da gioco.

Sport e sensibilizzazione nelle scuole

L’attività della APD Ciechi Ipovedenti Sportivi Varesini non si ferma alla domenica di campionato. Proprio lo scorso 9 aprile, la squadra ha tenuto una dimostrazione per gli studenti del Liceo Scientifico di Luino in trasferta a Saronno, confermando l’impegno costante nella sensibilizzazione dei più giovani. Per chi volesse vivere un’esperienza immersiva, l’associazione continua inoltre a proporre le celebri “Cene al buio” presso il Circolo Strafossato. Per domenica l’invito è aperto a tutti: oltre alla partita, sarà attivo un punto ristoro per il classico “terzo tempo” all’insegna dell’inclusione.