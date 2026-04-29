Estate 2026, con Openjobmetis oltre 2000 opportunità lavorative in tutta Italia
Dalla ristorazione alla GDO, dal confezionamento alimentare al retail: l’estate si conferma un momento chiave per chi cerca lavoro
L’estate si conferma un periodo favorevole per chi è alla ricerca di un’occupazione, sia stagionale che continuativa. Anche nel 2026, Openjobmetis – Agenzia per il Lavoro tra i principali player del settore in Italia – registra un fabbisogno complessivo che supera le 2.000 posizioni su tutto il territorio nazionale, tra contratti stagionali e opportunità a più lungo termine.
L’analisi dei dati evidenzia come la domanda si distribuisca in maniera capillare lungo tutta la penisola, con una forte concentrazione nelle aree a vocazione turistica e nei distretti produttivi. Il Nord Italia si afferma il motore principale della domanda, con il Veneto in testa: qui si registra il più alto numero di posizioni aperte, con un volume complessivo che supera le 300 unità nel periodo maggio-settembre.
Proprio il Veneto offre uno spaccato interessante della varietà del lavoro estivo: accanto alle tradizionali figure nel retail – circa 50 addetti vendita distribuiti tra le province di Padova, Venezia e Vicenza – emergono esigenze significative nel comparto produttivo, con picchi di domanda per operai di produzione e addetti al settore alimentare. Parallelamente, nelle aree più turistiche come il Veneziano e Jesolo, crescono le richieste nella ristorazione, nei servizi e nella grande distribuzione, a testimonianza di un ecosistema economico fortemente interconnesso.
Il turismo, infatti, è senza dubbio uno dei principali driver occupazionali della stagione. Dalla Sardegna alla Calabria, passando per Emilia-Romagna e Toscana, le strutture ricettive e la ristorazione trainano la domanda di lavoro. In Sardegna, tra costa nord-est e sud, si concentrano numerose opportunità per camerieri, addetti fast food, bagnini e personale alberghiero, oltre a figure legate ai servizi essenziali come la raccolta rifiuti, fondamentale nei periodi di massima affluenza turistica. Anche la costa adriatica dell’Emilia-Romagna e le località balneari della Calabria mostrano un fabbisogno costante di personale per hotel, ristoranti e GDO.
Accanto al turismo, si rafforza il ruolo della logistica e dei servizi collegati. In diverse regioni – dalla Liguria al Piemonte, fino alle Marche – si registra una domanda significativa di magazzinieri, autisti e addetti al carico-scarico merci. Si tratta infatti di un comparto sostenuto sia dall’incremento dei consumi estivi sia dalle esigenze di rifornimento delle località turistiche.
Non meno rilevante è il contributo del settore produttivo e agroalimentare. L’Emilia-Romagna, in particolare, si distingue con numeri importanti nella lavorazione della frutta e nella logistica industriale, con posizioni tra addetti alla cernita, carrellisti e operatori di magazzino nell’area di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Allo stesso modo, altre regioni come le Marche e l’Umbria confermano la centralità delle attività di confezionamento alimentare, soprattutto nel distretto produttivo di Perugia.
Il quadro complessivo restituisce un mercato del lavoro estivo sempre più articolato e dinamico, in cui convivono esigenze diverse: dalla flessibilità tipica dei lavori stagionali alla crescente richiesta di profili tecnici e specializzati, anche per ruoli che possono evolvere in percorsi professionali più strutturati.
«Quello che osserviamo è un cambiamento concreto: l’estate non è più solo un momento per coprire esigenze temporanee, ma una fase in cui le aziende iniziano a conoscere e valutare nuove risorse – commenta Elisa Fagotto, Candidate Manager di Openjobmetis. Per molti candidati significa entrare nel mercato del lavoro più velocemente e, in diversi casi, trasformare un’opportunità stagionale in qualcosa di più stabile».
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