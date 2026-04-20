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Campi Estivi 2026

Estate tra cielo e tecnologia: a Volandia i campus dove si impara… volando

Dai droni al planetario fino al volo vero: tornano i campus estivi di Volandia per bambini e ragazzi, tra divertimento, scoperta e formazione

seo aprile 2026

Un’estate tra aerei, droni, spazio e laboratori didattici: a Volandia, il Parco e Museo del Volo a due passi da Malpensa, tornano i campus estivi dedicati a bambini e ragazzi, con programmi pensati per unire apprendimento e divertimento in un contesto unico.

Le proposte per il 2026 si articolano in due percorsi – Junior Camp e Teen Camp – affiancati da un Open Day di presentazione per conoscere da vicino attività e organizzazione.

Junior Camp: gioco, scoperta e apprendimento dai 6 ai 13 anni

Il Volandia Junior Camp è pensato per bambini dai 6 ai 13 anni e propone un programma giornaliero ricco di attività, svolte in prevalenza all’aperto e negli ampi spazi del museo.

Le giornate sono scandite da esperienze coinvolgenti: visite guidate nei padiglioni, laboratori didattici, attività dedicate al mondo dei droni e dei motori, proiezioni a tema e sessioni di planetario. Non mancano momenti più creativi, come il modellismo aeronautico, il coding e la costruzione di una “smart city”, insieme a esperienze uniche come l’imbarco sui grandi aerei con un pilota o la visita a bordo dell’elicottero CH47.

Tra le attività anche l’“astroquiz nello spazio”, pensato per avvicinare i più piccoli ai misteri dell’universo in modo divertente e interattivo.

Durante la giornata è previsto anche uno spazio dedicato ai compiti delle vacanze, per mantenere un equilibrio tra studio e svago.

Il campus si svolge dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17, con possibilità di ingresso anticipato e uscita posticipata. Le settimane verranno attivate a partire dal 9 giugno 2026, in base alle iscrizioni.

Incluso nel servizio anche il pranzo, insieme a spuntino del mattino e merenda, con particolare attenzione alla qualità degli alimenti. Il costo è di 170 euro a settimana, con riduzioni per fratelli o per iscrizioni a più settimane.

Teen Camp: per i ragazzi dai 13 ai 18 anni l’esperienza del volo

Per i più grandi, dai 13 ai 18 anni, Volandia propone il Teen Camp, un percorso più avanzato e immersivo nel mondo dell’aviazione. Il cuore dell’esperienza è la possibilità di vivere il volo in prima persona, affiancati da un istruttore, su aerei come il Cessna o il Tampico. Accanto a questa attività, i partecipanti potranno cimentarsi con simulatori di volo, droni, modellismo aeronautico e approfondimenti sui temi dello spazio e della gravità.

Tra i momenti più attesi anche l’incontro con il comandante Angelo Boscolo, ex solista delle Frecce Tricolori, per conoscere da vicino il mondo dei jet.

I gruppi sono composti da un massimo di 12 partecipanti per garantire un’esperienza formativa di qualità. Il venerdì è prevista una giornata speciale a Biella, con trasferimento in minivan privato all’aeroporto Pietro Venanzi, visita alla torre di controllo e attività di volo.

Le settimane previste sono quelle del 20 e 27 luglio 2026, attivate al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Il costo è di 330 euro a settimana e comprende tutte le attività, i pasti, il volo, le assicurazioni, il materiale didattico e gli istruttori.

Le iscrizioni ai camp sono già aperte: tutte le informazioni e i moduli sono disponibili sul sito ufficiale di Volandia, alla pagina dedicata.

ISCRIVITI QUI

Open Day e iscrizioni

Per conoscere meglio l’offerta e visitare gli spazi, il 9 maggio alle ore 15.00 è previsto un Open Day di presentazione dei campus. Prenotazione obbligatoria: tel. 0331 230642 oppure patrizia.checchi@volandia.it.

Volandia
Via per Tornavento, 15, 21019 Somma Lombardo VA
Infoline Parco e Museo del Volo: 0331 230007
Contatti mail: info@volandia.it – booking@volandia.it
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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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