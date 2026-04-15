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Europei di canottaggio, istituzioni e imprese unite per promuovere il territorio

Centocinquanta persone hanno risposto all'invito di Marco Colombo per sostenere il punto di accoglienza che nascerà durante i campionati europei. L'obiettivo: fare rete tra istituzioni, sport e imprese per promuovere il territorio

Generico 13 Apr 2026

Centocinquanta persone al ristorante Vecchia Riva di Varese martedì 14 aprile per sostenere “Casa Varese & C.”, il punto di accoglienza che nascerà in occasione dei Campionati Europei di Canottaggio 2026. “Un progetto che affiancherà Casa Italia e punterà a promuovere le eccellenze del territorio lungo l’arco alpino”, ha spiegato Marco Colombo, sindaco di Daverio e promotore dell’iniziativa. (nella foto Marco Colombo con Renzo Oldani)

Alla cena promozionale hanno partecipato sindaci, amministratori, imprenditori, sportivi e manager. “L’iniziativa vuole mettere a sistema le risorse del territorio, facendo dialogare istituzioni, mondo economico e sport in un laboratorio di marketing territoriale”, ha detto Colombo.
L’evento ha presentato il punto di accoglienza conviviale dove produttori locali e dell’area alpina potranno far conoscere i loro prodotti durante i giorni dei campionati. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una rete che valorizzi le tradizioni e le specificità di Varese e dei territori vicini, anche oltre i confini provinciali.

“Niente presentazioni formali, ma un’occasione per mettere le basi di una collaborazione tra soggetti diversi accomunati dall’interesse per la promozione del territorio.
“Casa Varese & C.” rappresenta un primo esperimento di collaborazione allargata in vista di un appuntamento che porterà a Varese atleti, tecnici e appassionati da tutta Europa. Il modello punta a replicare, in scala locale, l’esperienza di Casa Italia, adattandola alle specificità del territorio varesino e dell’arco alpino.
La risposta delle 150 persone che hanno aderito alla cena dimostra l’interesse per un’iniziativa che unisce sport, economia e promozione territoriale, costruendo connessioni che potrebbero durare oltre i giorni dei campionati”, ha concluso Marco Colombo.

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Pubblicato il 15 Aprile 2026
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