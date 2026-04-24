Ex scuola Gorini all’asta: un nuovo futuro residenziale tra Bosto e Conca d’Oro

Un altro tassello si aggiunge al mosaico della rigenerazione urbana di Varese. Il Comune ha dato ufficialmente il via alle procedure di asta pubblica per l’alienazione dell’ex scuola media Gorini, il complesso di via Goldoni in disuso ormai da molti anni. L’operazione punta a trasformare un’area ferma da tempo in una nuova opportunità di sviluppo per i quartieri di Bosto e Conca d’Oro.

Una posizione strategica

L’immobile si trova in una posizione definita “strategica” dall’amministrazione: a ridosso del nuovo ingresso autostradale e in una zona che ha appena beneficiato della rivoluzione viabilistica di largo Flaiano. L’eliminazione del semaforo e la fluidificazione del traffico hanno reso l’area particolarmente appetibile per gli investimenti privati, favorendo una riqualificazione che ora tocca da vicino il compendio dell’ex istituto scolastico.

I dettagli del bando: volumetria e destinazione

Il progetto di alienazione non prevede il recupero della vecchia struttura, ma una sua completa sostituzione edilizia. Ecco i punti chiave del bando:

Demolizione e cambio d’uso: È prevista la demolizione totale del vecchio edificio per fare spazio a nuove funzioni, come ad esempio la realizzazione di un edificio residenziale multipiano.

Incremento volumetrico: Il nuovo proprietario potrà beneficiare di un incremento del volume esistente del 25%, arrivando a un potenziale edificabile di oltre 7.500 metri cubi.

Stato attuale: Il lotto comprende, oltre all’edificio, aree pavimentate (ex campo da basket e pista di atletica) e ampie superfici destinate a verde.

Valore e scadenze

L’obiettivo di Palazzo Estense è duplice: valorizzare il patrimonio dell’ente e dare un ulteriore impulso al tessuto economico locale attraverso la rigenerazione urbana.

Base d’asta: il valore fissato per la partenza dell’incanto è di 460 mila euro.

Termine presentazione offerte: gli interessati dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12.00 del 14 maggio 2026.

Durante il periodo di vigenza del bando, i potenziali investitori potranno effettuare sopralluoghi presso la struttura. Tutti i dettagli tecnici e la documentazione necessaria sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Varese nella sezione Bandi di gara.