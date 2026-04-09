Fabio Capello alla LIUC di Castellanza: un convegno su sport, management e giovani

Il mondo dello sport non è solo competizione sul campo, ma un settore economico e sociale in continua espansione che richiede competenze gestionali sempre più sofisticate. Per approfondire queste dinamiche, la LIUC – Università Cattaneo di Castellanza ospiterà venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 16:30, un convegno di alto profilo intitolato “Sport, management e giovani”. L’evento vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione come Fabio Capello, icona del calcio mondiale, che insieme ad altri esperti analizzerà le opportunità professionali per le nuove generazioni in questo comparto.

Istat e LIUC: i numeri dietro la passione

L’apertura dei lavori sarà affidata al Direttore Generale dell’ISTAT, Michele Camisasca, che presenterà un quadro dettagliato sull’evoluzione dello sport in Italia sotto il profilo normativo, economico e culturale. Grazie ai dati prodotti dall’Istituto Nazionale di Statistica, sarà possibile comprendere la complessità di un fenomeno che oggi genera valore reale per l’intera comunità. Docenti e ricercatori della LIUC integreranno l’analisi con focus sulle performance dello sport giovanile e sulla presentazione di alcune “best practice” del settore.

Una tavola rotonda tra calcio e basket

Il cuore del pomeriggio sarà la tavola rotonda condotta dal giornalista Guido Bagatta e moderata dal professor Federico Visconti. Oltre a Fabio Capello, il confronto vedrà protagonisti manager e professionisti del calibro di Pierfilippo Capello (Deloitte Legal), Massimiliano Di Caro (Varesina Calcio), Samuele Robbioni (Pallacanestro Cantù) e Roberto Samaden (Atalanta). L’obiettivo è quello di tracciare l’identikit del manager sportivo moderno, capace di unire la passione per l’agonismo a solide competenze in marketing, amministrazione e diritto.

Formazione e borse di studio per studenti atleti

L’università coglierà l’occasione per premiare il merito sportivo e accademico: durante l’evento verranno infatti consegnate le borse di studio agli studenti atleti assegnatari per l’anno accademico 2025/2026. Questo sostegno concreto si inserisce nella visione educativa della LIUC, che propone un percorso specifico in Management dello Sport nell’ambito della laurea triennale in Economia.

«Proponiamo un percorso nato direttamente dalle esigenze delle società sportive – spiega Valentina Lazzarotti, Direttore della Scuola di Economia e Management della LIUC – l’idea è quella di formare professionisti capaci di affrontare le complessità gestionali di questo comparto». L’iniziativa conferma dunque l’impegno dell’ateneo nel creare un ponte diretto tra formazione universitaria e mercato del lavoro sportivo