Fabio Volo torna in TV su Rai3: “carrambata” con Jovanotti e il varesino Mauro Porcini

È un ritorno in grande stile quello di Fabio Volo, che dopo quasi dieci anni dedicati alla letteratura (con 9 milioni di copie vendute) e al cinema, riprende il microfono per raccontare «la vita, il destino, i sogni e le paure». Per il debutto settimanale del suo nuovo format “Kong”, in onda in coincidenza con l’avvio della Design Week milanese, Volo ha scelto un ospite d’eccezione, un varesino che sta scalando i vertici dell’industria globale: Mauro Porcini.

L’incontro è stato aperto da una “carrambata” con la complicità di Jovanotti, grande amico di entrambi, che ha introdotto Porcini come «un sognatore, un creativo che distribuisce bellezza su scale mondiali».

Da Varese ai vertici di Samsung

Nato a Gallarate e cresciuto tra le Bustecche e Bizzozero a Varese, Mauro Porcini è oggi considerato uno dei designer più influenti al mondo. Dopo una storica carriera in 3M e dodici anni in PepsiCo — dove ha guidato un team di 400 creativi vincendo oltre 2.300 premi — Porcini è Chief Design Officer di Samsung Electronics, un ruolo creato appositamente per lui.

«Il mio lavoro? È osservare le persone, capire i loro sogni e bisogni, e poi creare soluzioni», ha spiegato Porcini a Volo. «Tutto ciò che ci circonda, a meno che non sia opera della natura o di Dio, è disegnato da una persona che ci ha messo l’anima».

Il design come racconto di sé

Durante il dialogo, che ha toccato icone del “saper fare” italiano come la Moka, la Vespa e la 500, Porcini ha smontato l’idea del design come materia per “fighetti”: «Tutto racconta una storia: i vestiti che portiamo, l’arredamento, l’auto che guidiamo. Noi designer facciamo del nostro meglio per arrivare al cuore e alla pancia, ma poi sono i cittadini del mondo a decidere se un prodotto ha valore».

Un passaggio critico è stato riservato al sistema Paese. Porcini, che oggi vive e lavora in Corea, ha sottolineato come l’Italia debba superare il “vittimismo culturale”: «Abbiamo un senso del bello incredibile e siamo maestri nel muoverci nel caos. Quello che ci manca è la capacità di fare sinergia. Non basta dire Made in Italy, dobbiamo imparare a produrre con una logica globale per creare valore reale».

Un invito alla gratitudine

La serata si è chiusa con una nota poetica. Volo ha voluto sottolineare l’importanza di non dare per scontati gli oggetti che usiamo quotidianamente, leggendo un brano dedicato alla «gratitudine verso l’umiltà dello straccio e la fragilità di una tazza».

Per Fabio Volo, questo ritorno alla conduzione segna l’inizio di un viaggio che, come dimostrato dal confronto con Porcini, vuole portare la profondità della dimensione umana nelle case dei telespettatori, proprio mentre Milano “si accende” per celebrare il genio creativo internazionale.