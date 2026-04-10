Falconeria a scuola: una giornata speciale alla scuola dell’infanzia di Crenna

Lo scorso 18 marzo il Comitato Genitori della scuola dell’infanzia di Crenna si è costituito ufficialmente, formalizzando una realtà che, in verità, esiste da decenni ed è da sempre parte attiva della vita scolastica. Un passaggio importante che dà forma istituzionale a un impegno già radicato, rafforzando il ruolo delle famiglie nel sostenere e valorizzare la scuola.

“Il Comitato nasce – oggi più che mai – con l’obiettivo di promuovere iniziative educative, favorire la collaborazione tra genitori e scuola e contribuire in modo concreto al benessere dei bambini. In un periodo complesso, segnato anche da attenzione mediatica e dibattiti legati agli aumenti delle rette, la risposta è stata quella di esserci, con spirito costruttivo, presenza e progettualità”.

“In questa direzione si inserisce la splendida iniziativa che si è svolta oggi presso la scuola: un’esperienza di falconeria offerta dal Comitato Genitori, realizzata grazie alla partecipazione dell’Associazione Nazionale Italiana Autonoma Circolo Falconeria Maestra, guidata dal presidente Fabrizio Piazza. L’iniziativa ha portato tra i bambini sette magnifici rapaci – tra cui falchi, un barbagianni e un gheppio”.

I piccoli hanno potuto osservare da vicino questi affascinanti animali, scoprire cosa mangiano, vederli in volo e vivere l’emozionante “battesimo del guanto”. Un momento di grande valore educativo, capace di unire apprendimento, meraviglia e partecipazione.

Il calendario delle attività è già ricco e testimonia l’impegno concreto del Comitato: la merenda con Babbo Natale e la lotteria di Pasqua si sono svolte con grande partecipazione, creando momenti di condivisione molto apprezzati da bambini e famiglie.

È inoltre in programma la gita dei bambini più grandi al Museo di Besana, in linea con il tema educativo annuale “Il viaggio nel tempo”, e si sta lavorando alla realizzazione di uno spazio biblioteca all’interno della scuola, con un corner dedicato che permetterà ai bambini di prendere in prestito i libri, avvicinandoli sempre più al piacere della lettura.

Non mancherà, come da tradizione, la grande festa di fine anno, momento conclusivo di un percorso ricco di esperienze.

Scuola materna storica della città, che ha visto passare intere generazioni, la scuola dell’infanzia di Crenna si conferma oggi una realtà viva e attenta alle esigenze delle famiglie, offrendo un’ampia gamma di servizi: prescuola attivo dalle ore 7.30, post scuola fino alle 18.30, cucina interna che garantisce pasti preparati con cura e uno spazio dedicato al sonnellino pomeridiano, pensato per il benessere dei più piccoli. A questo si aggiunge un calendario esteso con attività fino alla terza settimana di luglio, a supporto concreto dell’organizzazione familiare.

Un ambiente educativo accogliente, dinamico e partecipato, dove la collaborazione tra scuola e genitori diventa un valore aggiunto per la crescita dei bambini. Le famiglie interessate possono avvicinarsi a questa realtà per conoscere da vicino un progetto educativo che guarda al futuro con solide radici nella comunità.