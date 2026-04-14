Family business, al via il corso Liuc per governare impresa e famiglia
Il percorso dedicato a imprenditori e nuove generazioni: strumenti concreti per far crescere l’azienda e preservare l’equilibrio familiare
Prende il via oggi, 14 aprile, il corso di Family Business Management promosso da Liuc – Università Cattaneo, pensato per accompagnare membri senior e junior delle famiglie imprenditoriali nella gestione di una delle sfide più complesse: conciliare relazioni familiari e sviluppo aziendale.
Un percorso che punta a trasferire strumenti operativi e best practices manageriali fondamentali per la continuità d’impresa. Il programma, affidato a una faculty multidisciplinare di alto profilo, si sviluppa attraverso casi concreti e testimonianze aziendali. (nella foto il professor Salvatore Sciascia tra i massimi esperi di Business family)
I TEMI DEL CORSO
Tra i temi chiave: la definizione di strategie finanziarie e organizzative efficaci, i modelli di leadership più adatti ai contesti familiari, la gestione dei conflitti tra membri della famiglia e tra famiglia e management, oltre ai principi di buona governance necessari per mantenere equilibrio e visione nel lungo periodo.
Elemento distintivo del corso è l’approccio pratico. Al termine, ogni partecipante potrà accedere a un incontro individuale per applicare direttamente alla propria realtà aziendale quanto appreso in aula.
In Italia il family business rappresenta circa l’85% del tessuto imprenditoriale, ma resta spesso poco presidiato sul piano formativo. Eppure, la presenza della famiglia può essere un potente motore di successo o, al contrario, un fattore critico. L’obiettivo del percorso è proprio questo: valorizzare il ruolo della famiglia come leva strategica, favorendo una crescita armonica e sostenibile dell’impresa, capace di prosperare di generazione in generazione.
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