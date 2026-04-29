Farfalle giganti in via Broggi: così Agnese fa rifiorire il cuore di Varese

Lo sguardo si alza e incontra decine di farfalle colorate, gialle, blu, rosse, verdi, che sembrano scendere dal cielo. In via Broggi, nel cuore del centro di Varese, la primavera ha il volto di un allestimento minimale ma di grande impatto visivo, nato dalla voglia di “fare” di una commerciante locale.

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L’idea: dalla sosta al brand di via

A guidare l’iniziativa è Agnese Pulega, titolare del negozio Clan Donna, che ha voluto trasformare una via di passaggio in un luogo di sosta e bellezza: «L’obiettivo finale è far rivivere il centro storico di Varese – spiega Pulega –. Sappiamo che la lotta contro le vendite online è dura, ma proviamo a difenderci con quello che abbiamo: la nostra identità di Città Giardino. Dobbiamo sfruttare questa fama, partendo dall’estetica».

Le farfalle, posizionate il 22 aprile dalla stessa ditta che cura gli addobbi natalizi, rimarranno sospese per circa due mesi, fino a giugno: «Voglio che via Broggi non sia solo una zona di transito, ma di impatto visivo, come succede in altre città d’Europa. Abbiamo speso pochissimo: quello che serve davvero è darsi da fare».

Altre iniziative in cantiere

Quella delle farfalle non è una iniziativa isolata. Il progetto è nato dopo il successo delle fioriere, che aveva già visto nascere i “referenti di via” per coordinare le attività dei negozianti. Ora il mirino è puntato su un evento più grande, in fase di studio ed elaborazione.

La collaborazione con Palazzo Estense

L’iniziativa ha trovato terreno fertile nell’amministrazione comunale. La vicesindaca Ivana Perusin ha confermato il pieno supporto al progetto, nato da una collaborazione ormai consolidata: «Qualche mese fa, insieme ad Agnese, abbiamo lanciato il progetto delle fioriere. Da lì è nata una collaborazione attiva con i commercianti della zona che ha portato all’allestimento attuale. Agnese ha voluto e coordinato questo progetto e noi abbiamo dato tutto il nostro supporto».

Mentre il Comune apre bandi per sostenere queste attività, l’auspicio di Agnese Pulega è quello di estendere questo modello anche alle altre vie caratteristiche, da via Cattaneo a via Albuzzi, per rendere Varese un centro commerciale a cielo aperto, capace di stupire residenti e turisti con un semplice sguardo all’insù.