Fede e tradizione a Cantello, l’omaggio floreale sale sul campanile della Madonna in Campagna
Venerdì sera, primo maggio, la cerimonia religiosa seguita dalla spettacolare installazione dei fiori a 29,5 metri di altezza grazie all'intervento tecnico dei volontari con le funi sulla parete esterna
Un rito che unisce fede, tradizione e territorio torna a illuminare il cielo di Cantello. Per il secondo anno consecutivo, in occasione dell’apertura del mese mariano, il campanile della chiesa della Madonna in Campagna ospiterà un suggestivo omaggio floreale, posizionato a quasi trenta metri di altezza grazie all’intervento tecnico della Protezione Civile.
La cerimonia e il Santo Rosario
L’appuntamento è fissato per la serata del primo maggio, venerdì, quando la comunità si ritroverà alle ore 20.30 per la recita del Santo Rosario. Al termine della preghiera si terrà il momento centrale della celebrazione: la benedizione dell’omaggio floreale e la sua successiva consegna ufficiale ai volontari della Protezione Civile di Cantello. Saranno proprio loro i protagonisti della spettacolare installazione della corona sulla sommità dell’edificio religioso.
Una discesa acrobatica a 30 metri d’altezza
L’operazione richiede perizia e coraggio, ricalcando una tradizione già consolidata a Varese. I ragazzi della Protezione Civile saliranno infatti fino all’apice del campanile, a un’altezza di 29,5 metri, per poi calarsi lungo la parete esterna utilizzando le funi. Questa modalità di affissione è ispirata esplicitamente al celebre omaggio floreale dell’8 dicembre che ogni anno vede i Vigili del Fuoco protagonisti sul campanile del Bernascone, presso la Basilica di San Vittore.
La forza della collaborazione locale
L’iniziativa nasce da una proposta privata che ha trovato immediato sostegno nelle istituzioni e nel mondo del volontariato. Il successo dell’evento è il frutto di una stretta sinergia che vede coinvolti diversi attori del paese, uniti per valorizzare un simbolo storico e religioso molto caro ai residenti.
«L’idea è nata da me – spiega l’ideatore dell’iniziativa – ma ciò che conta davvero è la collaborazione fondamentale tra la parrocchia, l’Amministrazione Comunale e, soprattutto, il gruppo della Protezione Civile che rende possibile l’evento».
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